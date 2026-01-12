Объем торгов на рынках Мосбиржи в декабре вырос на 36,6%
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре 2025 г. увеличился на 36,6% по сравнению с годом ранее до 194,4 трлн руб. Объем операций репо с центральным контрагентом достиг 68,6 трлн руб., операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 49,9 трлн руб.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями за месяц достиг 2,8 трлн руб., среднедневной объем – 99,9 млрд руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в декабре составил 4,3 трлн руб., среднедневной объем – 195,2 млрд руб. За указанный период на площадке размещено 199 облигационных займов на 2,4 трлн руб., включая размещение однодневных облигаций на 295 млрд руб.
Объем торгов на срочном рынке в декабре достиг 17,2 трлн руб., среднедневной объем – 783,9 млрд руб. Объем торгов на денежном рынке за это же время составил 148,7 трлн руб., среднедневной объем операций – 5,7 трлн руб.
12 января директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко передал «Ведомостям», что объем сделок розничных инвесторов с паями биржевых фондов денежного рынка на площадке в 2025 г. вырос на 54% по сравнению с 2024 г. до 3,9 трлн руб.
Среднедневной объем торгов паями биржевых фондов за прошлый год составил 13,4 млрд руб. (+35% г/г). 1,1 млн человек купили паи в 2025 г., за год количество их частных держателей увеличилось на 84% до более чем 2,4 млн. Средний размер инвестиций одного физлица превышает 750 000 руб. Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на Мосбирже возросла за 2025 г. почти в полтора раза и превысила 1,5 трлн руб.