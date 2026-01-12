Объем торгов на рынках Мосбиржи в декабре вырос на 36,6%

Среднедневной объем торгов паями биржевых фондов за прошлый год составил 13,4 млрд руб. (+35% г/г). 1,1 млн человек купили паи в 2025 г., за год количество их частных держателей увеличилось на 84% до более чем 2,4 млн. Средний размер инвестиций одного физлица превышает 750 000 руб. Стоимость чистых активов фондов денежного рынка на Мосбирже возросла за 2025 г. почти в полтора раза и превысила 1,5 трлн руб.