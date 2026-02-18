Костин сообщил о непростом диалоге с Банком России по дивидендам
ВТБ выступает за выплату дивидендов, но дискуссия с Банком России об этом складывается непросто, поскольку регулятор заинтересован в большей капитализации банка. Об этом заявил глава финансовой организации Андрей Костин на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Дивиденды определяет акционер, будет решение акционера. Мы считаем, что надо платить дивиденды. В каком объеме? Мы считаем, что на уровне того, что начисляется на депозит. Уже хорошая будет ставка», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
На фоне заявления Костина котировки ВТБ на торгах Московской биржи продемонстрировали падение. По состоянию на 15:25 мск стоимость акций банка на площадке сократилась на 2,4% до 87,23 руб. за бумагу.
1 декабря 2025 г. Костин сообщил о планах ВТБ выплатить дивиденды по результатам прошлого года. Ожидается, что размер выплат составит до 50% от чистой прибыли.
30 января 2026 г. глава ВТБ рассказал, что чистая прибыль банка за 2025 г. составила 500 млрд руб. В этом году финансовая организация рассчитывает нарастить показатель до 600–650 млрд руб. Костин назвал стратегией банка ежегодную выплату дивидендов.