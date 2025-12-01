Костин: ВТБ может направить на дивиденды до 50% от чистой прибыли за 2025 год

28 ноября «Ведомости» писали, что чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам 10 месяцев 2025 г. выросла на 0,6% год к году и достигла 407,2 млрд руб. Возврат на капитал (RoE) группы за отчетный период составил 17,8% (-2,7 п. п.). На конец октября совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос на 0,5% с начала года до 23,9 трлн руб. Объем средств клиентов снизился на 0,4% с начала года и составил 26,8 трлн руб.