Костин: ВТБ может направить на дивиденды до 50% от чистой прибыли за 2025 год
Группа ВТБ собирается выплатить дивиденды по результатам 2025 г. Размер выплат может составить до 50% от чистой прибыли. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью Reuters.
«Высчитаем, сколько нам по капиталу надо, и не меньше четверти чистой прибыли заплатим. От четверти до половины будут дивиденды», – уточнил Костин (цитата по ТАСС).
28 ноября «Ведомости» писали, что чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам 10 месяцев 2025 г. выросла на 0,6% год к году и достигла 407,2 млрд руб. Возврат на капитал (RoE) группы за отчетный период составил 17,8% (-2,7 п. п.). На конец октября совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос на 0,5% с начала года до 23,9 трлн руб. Объем средств клиентов снизился на 0,4% с начала года и составил 26,8 трлн руб.
Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк сохраняет прогноз по чистой прибыли по результатам 2025 г. в размере не менее 500 млрд руб. с учетом ожидаемого к концу года выделения заблокированных активов.
На видеоконференции с журналистами Пьянов сообщил, что в конце ноября ВТБ согласовал с Центробанком перечень и объем замороженных активов ($900 млн) и обязательств к выделению в специальное юридическое лицо. Ожидается, что выделение завершится в середине декабря.