Костин: чистая прибыль ВТБ за 2025 год составила 500 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль ВТБ по итогам 2025 г. составила 500 млрд руб. В 2026 г. банк рассчитывает увеличить показатель до 600–650 млрд руб. Об этом заявил президент – предправления финансовой организации Андрей Костин.

«Я думаю, у нас будут возможности для наращивания капитала, выплаты дивидендов. Наша стратегия это, конечно же, ежегодная выплата дивидендов», – подчеркнул он на встрече со студентами Государственного университета управления.

1 декабря 2025 г. Костин сообщил в интервью Reuters о планах ВТБ выплатить дивиденды по итогам года. Размер выплат составит до 50% от чистой прибыли.

26 декабря ВТБ представил результаты за 11 месяцев 2025 г. Чистая прибыль банка сократилась на 3,3% год к году до 437,2 млрд руб. Чистые операционные доходы до резервов выросли на 10,8% и достигли 1 трлн руб. Чистые процентные доходы снизились на 21,6% и составили 370,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 14% до 275,3 млрд руб. Стоимость риска составила 1% (+70 б. п.).

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал, что в 2026 г. банк заработает больше, чем в 2025 г. Ожидается, что рост прибыли финансовой организации составит двузначную величину в процентах.

