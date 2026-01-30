Костин: чистая прибыль ВТБ за 2025 год составила 500 млрд рублей

26 декабря ВТБ представил результаты за 11 месяцев 2025 г. Чистая прибыль банка сократилась на 3,3% год к году до 437,2 млрд руб. Чистые операционные доходы до резервов выросли на 10,8% и достигли 1 трлн руб. Чистые процентные доходы снизились на 21,6% и составили 370,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 14% до 275,3 млрд руб. Стоимость риска составила 1% (+70 б. п.).