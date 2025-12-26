ВТБ дал прогноз по прибыли в следующем году
ВТБ в 2026 г. заработает больше, чем в 2025 г. Ожидается, что рост прибыли банка составит двузначную величину в процентах. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правления финансовой организации Дмитрий Пьянов.
Пьянов указал, что ВТБ является основным бенефициаром снижения процентных ставок, поэтому в 2026 г. ожидается существенное расширение маржи и агрессивный рост чистых процентных доходов. Кроме того, банк продолжит быстрее рынка наращивать базу комиссионных доходов благодаря лидирующим позициям в рынке внешнеторговых платежей и росту эффективности розничного бизнеса.
В 2025 г. финансовая организация ожидает прибыль банковского сектора в размере 3,6 трлн руб. В 2026 г. по оценкам ВТБ, рекорд 2024 г. по прибыли в 3,8 трлн руб. может быть побит.
26 декабря ВТБ представил результаты за 11 месяцев 2025 г. Чистая прибыль банка за указанный период снизилась на 3,3% год к году и достигла 437,2 млрд руб. В ноябре чистая прибыль группы сократилась на 36,8% и составила 30 млрд руб. Чистые комиссионные доходы уменьшились на 2,7% в ноябре и возросли на 14% за 11 месяцев до 25,2 млрд руб. и 275,3 млрд руб. соответственно. Стоимость риска составила 2,3% в ноябре и 1% за 11 месяцев (+440 б. п. и +70 б. п. соответственно).
Пьянов указал, что итоги ноября и 11 месяцев позволяют подтвердить прогноз по чистой прибыли за текущий год в размере порядка 500 млрд руб.