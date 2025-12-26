ВТБ дал прогноз по прибыли в следующем году

26 декабря ВТБ представил результаты за 11 месяцев 2025 г. Чистая прибыль банка за указанный период снизилась на 3,3% год к году и достигла 437,2 млрд руб. В ноябре чистая прибыль группы сократилась на 36,8% и составила 30 млрд руб. Чистые комиссионные доходы уменьшились на 2,7% в ноябре и возросли на 14% за 11 месяцев до 25,2 млрд руб. и 275,3 млрд руб. соответственно. Стоимость риска составила 2,3% в ноябре и 1% за 11 месяцев (+440 б. п. и +70 б. п. соответственно).