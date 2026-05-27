Первый зампред ВТБ объяснил размер дивидендов компромиссом
Он объяснил, что размер выплат долго согласовывался, это была многомесячная работа. Итоговые дивиденды – это компромисс между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ, заявил зампред ВТБ.
По словам Пьянова, в 2027 и 2028 гг. в России ожидается очень большие шаги увеличения достаточности капитала у всего банковского сектора.
26 мая Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию, или 25% чистой прибыли по МСФО, сообщил банк вечером 26 мая. За прошлый год ВТБ заработал 502,1 млрд руб., то есть акционеры могут получить 125,5 млрд руб. Одновременно с объявлением дивидендов ВТБ рекомендовал акционерам увеличить капитал путем допэмиссии акций по цене 87 руб. за бумагу.
Выплата 9,7 руб. на акцию соответствует нижней границе диапазона выплаты 25-50% чистой прибыли, который закладывали инвесторы, заявил «Ведомостям» старший аналитик «БКС мир инвестиций» Артем Перминов. Но, похоже, значительная доля рассчитывала на больший коэффициент выплат, добавил он. Сумма также ниже прогноза самого БКС, который рассчитывал на распределение 35% чистой прибыли.