Первый зампред ВТБ объяснил размер дивидендов компромиссом

26 мая Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию, или 25% чистой прибыли по МСФО, сообщил банк вечером 26 мая. За прошлый год ВТБ заработал 502,1 млрд руб., то есть акционеры могут получить 125,5 млрд руб. Одновременно с объявлением дивидендов ВТБ рекомендовал акционерам увеличить капитал путем допэмиссии акций по цене 87 руб. за бумагу.