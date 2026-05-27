Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,479+0,09%UTAR10,16+0,4%MGTS1 286-3,74%IMOEX2 578,9-0,05%RTSI1 133,58-0,05%RGBI118,85-0,03%RGBITR781,63+0,01%
Главная / Инвестиции /

Первый зампред ВТБ объяснил размер дивидендов компромиссом

Ведомости

ВТБ согласовал с Банком России размер дивидендов в 9,71 руб. за обыкновенную акцию. Об этом рассказал первый зампред банка Дмитрий Пьянов в эфире «Радио РБК».

Он объяснил, что размер выплат долго согласовывался, это была многомесячная работа. Итоговые дивиденды – это компромисс между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ, заявил зампред ВТБ.

По словам Пьянова, в 2027 и 2028 гг. в России ожидается очень большие шаги увеличения достаточности капитала у всего банковского сектора.

26 мая Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию, или 25% чистой прибыли по МСФО, сообщил банк вечером 26 мая. За прошлый год ВТБ заработал 502,1 млрд руб., то есть акционеры могут получить 125,5 млрд руб. Одновременно с объявлением дивидендов ВТБ рекомендовал акционерам увеличить капитал путем допэмиссии акций по цене 87 руб. за бумагу.

Выплата 9,7 руб. на акцию соответствует нижней границе диапазона выплаты 25-50% чистой прибыли, который закладывали инвесторы, заявил «Ведомостям» старший аналитик «БКС мир инвестиций» Артем Перминов. Но, похоже, значительная доля рассчитывала на больший коэффициент выплат, добавил он. Сумма также ниже прогноза самого БКС, который рассчитывал на распределение 35% чистой прибыли.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте