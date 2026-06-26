Чистая прибыль ВТБ за пять месяцев составила 190 млрд рублей
Возврат на капитал (RoE) составил 11,1% в мае (-17,2 п. п.) и 16,2% (-4,1 п. п.) с начала года. Чистые операционные доходы до резервов составили 89,7 млрд руб. в мае (+35,9%) и 565,5 млрд руб. за пять месяцев (+9,7%). Чистые процентные доходы выросли на 145,6% в мае и на 202,6% с начала года. Чистая процентная маржа составила 2,5% за май и пять месяцев по сравнению с 1,0% и 0,8% годом ранее.
Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 25,2 трлн руб., увеличившись на 3% с начала года. Кредиты юрлицам составили 18,2 трлн руб. (+5,6% за пять месяцев), а физлицам сократились до 7,1 трлн руб. (-3,3%). Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы снизилась с начала года на 2 п. п. и составила 28%. Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) по состоянию на конец мая оставалось на консервативном уровне 86,3% (83,2% на конец 2025 г.).
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 мая составила 3,6%, она остается на низком уровне и демонстрирует высокое качество активов группы. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 148,3%.
25 февраля ВТБ представил результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль группы снизилась на 8,9% по сравнению с 2024 г. и составила 502,1 млрд руб. Возврат на капитал сократился до 18,3% с 22,9% в предыдущем году. За прошлый год чистые процентные доходы на фоне жесткой денежно-кредитной политики упали на 11% до 433,6 млрд руб. За счет снижения ставок в IV квартале эта часть дохода выросла в 2,5 раза до 165,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за год увеличились на 14,2% до 307,1 млрд руб.