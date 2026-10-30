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Главная / Инвестиции /

ЦБ готов поделиться внебиржевыми данными

Регулятор предлагает публиковать обезличенные сделки с репо, свопами и неторгуемыми бумагами
Екатерина Литова
Степень детализации данных будет зависеть от запросов участников рынка
Степень детализации данных будет зависеть от запросов участников рынка / Алексей Орлов / Ведомости

Банк России вынес на обсуждение концепцию публикации рыночных данных. Регулятор предлагает сам раскрывать обезличенные сведения о внебиржевых сделках – от репо и процентных свопов до неторгуемых бумаг, по которым сейчас доступны в лучшем случае их месячные объемы.

Логика ЦБ такая: рынок эффективен, когда данные доступны, актуальны и достоверны, а участники осведомлены в равной степени. И если биржевая информация раскрывается оперативно и бесплатно, то с внебиржевой все иначе: зачастую она фрагментирована и непрозрачна. Часть внебиржевых данных агрегируется на бирже, но не используется или не содержит нужных деталей; часть собирают крупные участники и продают как информационные сервисы; часть оседает в репозитарии и раскрывается в усеченном виде. Всей полнотой информации, констатирует ЦБ, обладает только он сам.

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