ЦБ готов поделиться внебиржевыми данными

Логика ЦБ такая: рынок эффективен, когда данные доступны, актуальны и достоверны, а участники осведомлены в равной степени. И если биржевая информация раскрывается оперативно и бесплатно, то с внебиржевой все иначе: зачастую она фрагментирована и непрозрачна. Часть внебиржевых данных агрегируется на бирже, но не используется или не содержит нужных деталей; часть собирают крупные участники и продают как информационные сервисы; часть оседает в репозитарии и раскрывается в усеченном виде. Всей полнотой информации, констатирует ЦБ, обладает только он сам.