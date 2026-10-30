ЦБ готов поделиться внебиржевыми данными

ЦБ готов поделиться внебиржевыми даннымиРегулятор предлагает публиковать обезличенные сделки с репо, свопами и неторгуемыми бумагами
Банк России вынес на обсуждение концепцию публикации рыночных данных. Регулятор предлагает сам раскрывать обезличенные сведения о внебиржевых сделках – от репо и процентных свопов до неторгуемых бумаг, по которым сейчас доступны в лучшем случае их месячные объемы.
Логика ЦБ такая: рынок эффективен, когда данные доступны, актуальны и достоверны, а участники осведомлены в равной степени. И если биржевая информация раскрывается оперативно и бесплатно, то с внебиржевой все иначе: зачастую она фрагментирована и непрозрачна. Часть внебиржевых данных агрегируется на бирже, но не используется или не содержит нужных деталей; часть собирают крупные участники и продают как информационные сервисы; часть оседает в репозитарии и раскрывается в усеченном виде. Всей полнотой информации, констатирует ЦБ, обладает только он сам.