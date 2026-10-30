«Цифра брокер» разместил облигации на $35 млн
ООО «Цифра брокер» разместил облигации серии П02-01 объемом $35 млн. Об этом компания сообщает на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на бонды сроком обращения 3,5 года проходил 26 октября. Планируемый объем не превышал $15 млн. Организаторами выступили Альфа-банк и «Цифра брокер».
По серии предусмотрен фиксированный квартальный купон в размере 9,5% годовых. Досрочное погашение по усмотрению эмитента возможно в даты окончания четвертого и восьмого купонов. Номинал долговых бумаг составляет $100.
«Цифра брокер» – это российская инвестиционная и брокерская компания. Она предоставляет частным и институциональным инвесторам доступ к торгам на российских и международных биржах, а также ряд других финансовых услуг.