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Binance частично возобновила вывод средств после взлома

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Криптобиржа Binance частично возобновляет вывод средств после масштабного взлома, следует из сообщений площадки в X.

Сейчас восстановлен вывод биткойна через сеть Bitcoin, а также ETH, USDT и USDC через сеть Ethereum, BNB, USDT и USDC через BNB Smart Chain и др.

29 октября экс-директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа могла быть взломана в результате хакерской атаки. Сама Binance написала, что биржа осведомлена о возникшей проблеме и проводит расследование.

Гендиректор Binance Ричард Тэн заявил, что к атаке причастны несколько человек. Хакеры использовали «механизм самоуничтожения, который стирал инструменты и следы по мере продвижения». По данным ФБР, к атаке может быть причастна Северная Корея.

Накануне в Binance заявили, что покрыли 90% убытков, нанесенных в результате хакерской атаки. 

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