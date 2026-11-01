Binance частично возобновила вывод средств после взлома
Криптобиржа Binance частично возобновляет вывод средств после масштабного взлома, следует из сообщений площадки в X.
Сейчас восстановлен вывод биткойна через сеть Bitcoin, а также ETH, USDT и USDC через сеть Ethereum, BNB, USDT и USDC через BNB Smart Chain и др.
29 октября экс-директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа могла быть взломана в результате хакерской атаки. Сама Binance написала, что биржа осведомлена о возникшей проблеме и проводит расследование.
Гендиректор Binance Ричард Тэн заявил, что к атаке причастны несколько человек. Хакеры использовали «механизм самоуничтожения, который стирал инструменты и следы по мере продвижения». По данным ФБР, к атаке может быть причастна Северная Корея.
Накануне в Binance заявили, что покрыли 90% убытков, нанесенных в результате хакерской атаки.