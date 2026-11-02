ЮГК увеличила выручку до 32,4 млрд рублей за девять месяцев

В апреле сообщалось, что выручка ЮГК по РСБУ по итогам 2025 г. увеличилась на 7% до 26,7 млрд руб. На продажу драгоценных металлов пришлось 81,6% всей выручки. Выручка от реализации золота составила 21,7 млрд руб. против 21,1 млрд руб. в 2024 г., серебра – 153,4 млн руб. против 153,4 млн руб. годом ранее.