ЮГК увеличила выручку до 32,4 млрд рублей за девять месяцев
Выручка «Южуралзолота» (ПАО «ЮГК») по РСБУ за девять месяцев 2026 г. составила 32,4 млрд руб., увеличившись на 22% год к году. Это следует из отчетности, опубликованной в Центре раскрытия корпоративной информации.
Себестоимость продаж составила 27,2 млрд руб., валовая прибыль – 5,2 млрд руб. Прибыль от продаж достигла 3,9 млрд руб. против убытка в 4 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток ЮГК за отчетный период составил 6 млрд руб. против 5,1 млрд руб. годом ранее. Проценты к получению составили 1 млрд руб., к уплате – 6,6 млрд руб., прочие расходы – 6,2 млрд руб.
В апреле сообщалось, что выручка ЮГК по РСБУ по итогам 2025 г. увеличилась на 7% до 26,7 млрд руб. На продажу драгоценных металлов пришлось 81,6% всей выручки. Выручка от реализации золота составила 21,7 млрд руб. против 21,1 млрд руб. в 2024 г., серебра – 153,4 млн руб. против 153,4 млн руб. годом ранее.