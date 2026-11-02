Чистая прибыль Мосбиржи за девять месяцев снизилась на 26,8%

Торговые и инвестиционные доходы биржи за девять месяцев уменьшились на 26,2% до 62,68 млрд руб. В том числе дивиденды и доходы от участия в других организациях сократились на 29,0% до 55,93 млрд руб., а процентные доходы – на 17% до 5,56 млрд руб.