Чистая прибыль Мосбиржи за девять месяцев снизилась на 26,8%
Чистая прибыль Мосбиржи по РСБУ за январь – сентябрь 2026 г. сократилась на 26,8% год к году, до 61,61 млрд руб, в III квартале показатель снизился на 5,5% до 2,22 млрд руб. Об этом говорится в отчете, выложенном в Центре раскрытия корпоративной информации.
Торговые и инвестиционные доходы биржи за девять месяцев уменьшились на 26,2% до 62,68 млрд руб. В том числе дивиденды и доходы от участия в других организациях сократились на 29,0% до 55,93 млрд руб., а процентные доходы – на 17% до 5,56 млрд руб.
При этом выручка от оказания услуг и комиссионные доходы выросли на 16,9% до 25,35 млрд руб. Расходы на персонал увеличились на 2,4% до 10,13 млрд руб., прямые операционные расходы – на 59,7% до 7,73 млрд руб., общие и административные расходы – на 12% до 8,01 млрд руб.
В III квартале торговые и инвестиционные доходы Мосбиржи составили 2,26 млрд руб. против 2,88 млрд руб. годом ранее. Выручка от услуг и комиссионные доходы за этот период выросли на 20,5% до 8,73 млрд руб.
В августе сообщалось, что Мосбиржа получила чистую прибыль по МСФО во II квартале в 15,76 млрд руб. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Чистый процентный доход составил 11,9 млрд руб., комиссионные доходы составили 22,3 млрд руб. на фоне высокой активности клиентов и эмитентов, а также запуска новых продуктов и услуг.