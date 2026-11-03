Объем торгов бумагами и неоактивами на «СПБ бирже» достиг 970 млрд рублей
Общий объем торгов неоактивами и ценными бумагами на «СПБ бирже» в октябре 2026 г. составил 970,39 млрд руб., что на 3,7% больше сентябрьских показателей. Это следует из отчета площадки.
Стоимостной объем сделок с неоактивами в октябре составил 800,72 млрд руб. (+6,1% относительно сентября). Среднедневной объем торгов составил 25,83 млрд руб. Совершено 5,18 млн сделок, что на 12,8% меньше, чем в сентябре.
Топ-15 по сделкам составили неоактивы на: биткоин, эфириум, Circle, AMD, солану, Sandisk, Nebius, Moderna, Strategy, риппл, Bloom Energy, Coherent, Lumentum, Tesla и трон.
Объем сделок с ценными бумагами в октябре составил 169,67 млрд руб. (-5,9% относительно сентября, -0,4% год к году). Среднедневной объем торгов в октябре составил 5,47 млрд руб. Заключено 27,45 млн сделок с ценными бумагами, что на 10,2% больше по сравнению с сентябрем.
Накануне данные за октябрь представила Мосбиржа. Общий объем торгов на московской площадке составил 212,9 трлн руб. На рынке акций, депозитарных расписок и паев объем торгов составил 2,8 трлн руб. Объем торгов на срочном рынке составил 16,7 трлн руб.