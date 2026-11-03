Объем торгов бумагами и неоактивами на «СПБ бирже» достиг 970 млрд рублей

Объем сделок с ценными бумагами в октябре составил 169,67 млрд руб. (-5,9% относительно сентября, -0,4% год к году). Среднедневной объем торгов в октябре составил 5,47 млрд руб. Заключено 27,45 млн сделок с ценными бумагами, что на 10,2% больше по сравнению с сентябрем.