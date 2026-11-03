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Главная / Инвестиции /

Цена акций VK на Мосбирже упала на 5,2%

Ведомости

По состоянию на 08:37 мск 3 ноября цена акций VK снизилась на 5,22% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 206,75 руб. Объем торгов составил 6,20 млрд руб.

На закрытие торгов 2 ноября цена акций VK составила 209,40 руб., оборот торгов достиг 48,16 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций VK снизилась на 22,7%.

Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК») – крупнейшая по числу пользователей технологическая компания России, основанная в 1998 г. (до 2021 г. называлась Mail.ru Group). Среди активов компании социальные сети «ВКонтакте» (94 млн пользователей ежемесячно) и «Одноклассники» (32 млн пользователей), платформа «Дзен» (63 млн), национальный мессенджер Max (108 млн пользователей ежемесячно), почтовый и облачный сервисы Mail, которые позволяют покрывать 97% аудитории Рунета. Также компания владеет образовательными онлайн-платформами, развивает технологии для бизнеса VK Tech и игровое направление VK Play.

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