Утренний звон по рынку акций 3 ноября

Утренний звон по рынку акций 3 ноябряИнвесторы надеются на геополитический позитив
Торги на российском рынке акций во вторник начались умеренным ростом. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,42% и составил 2465,97. Индекс РТС вырос на 0,42% и составил 959,37.
Базовый сценарий на сегодня – попытка восстановления после заметного снижения накануне, с консолидацией индекса в диапазоне 2430–2500 пунктов.
Биржу захлестнула волна коррекции
Рынок акций начал ноябрь с уверенного снижения. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 2,31%, закрывшись на отметке 2455,62 пункта, а долларовый индекс РТС потерял 2,8%, опустившись до 955,34 пункта.
Определяющим фактором падения стало резкое снижение цен на нефть. Январский фьючерс на Brent к вечеру подешевел почти на 7%, откатившись к $103 за баррель. Новостным триггером выступили сообщения об активизации дипломатических контактов по урегулированию ближневосточного конфликта. Российские нефтегазовые «тяжеловесы» закономерно последовали за динамикой сырья.
При этом рынок рос пять недель подряд, и, как отмечают аналитики, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в преддверии двух значимых событий: промежуточных выборов в конгресс США (3 ноября) и возобновления трехсторонних переговоров в формате «Россия – США – Украина».
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
VK – 210,45 руб. (+28,74%),
«Селигдар» – 44,28 руб. (+5,99%),
«Ростелеком» ао – 45,25 руб. (+4,81%).
Среди аутсайдеров были
«Фосагро» – 5 145 руб. (-5,41%),
«Русал» – 23,61 руб. (-4,63%),
«Татнефть» ап – 604,40 руб. (-4,35%),
«Татнефть» ао – 618,30 руб. (-4,27%),
Интер РАО – 2,69 руб. (-3,89%).
Отчет Мосбиржи: прибыль снизилась, стабильность осталась
Мосбиржа опубликовала обобщенные финансовые показатели по РСБУ за девять месяцев. Главный итог: чистая прибыль снизилась более чем на четверть, что обусловлено падением торговых и инвестиционных доходов (главным образом дивидендов от дочерних компаний), а также опережающим ростом операционных расходов.
Впрочем, снижение прибыли оказалось ожидаемым и объяснимым, говорят аналитики. Рекордная база прошлого года (высокие дивиденды от дочерних компаний) и ухудшение рыночной конъюнктуры во II–III кварталах 2026 г. привели к падению основного источника дохода головной компании. При этом комиссионные доходы демонстрируют здоровый рост, что указывает на восстановление торговой активности в отдельных сегментах (срочный рынок, РЕПО).
При этом финансовое положение Мосбиржи исключительно устойчивое. Компания обладает многократным запасом капитала (норматив 437,6%), значительной ликвидностью (58,7 млрд руб. денежных средств) и минимальной долговой нагрузкой. Даже при снижении прибыли биржа остается высокорентабельным бизнесом.
Отчетность Мосбиржи отражает циклическое снижение прибыли на фоне высокой базы и возросших инвестиционных расходов, отмечают эксперты. Однако фундаментальные показатели – достаточность капитала, ликвидность, рост комиссионных доходов – остаются сильными. Биржа сохраняет статус финансово стабильной компании с потенциалом восстановления прибыли при улучшении рыночной конъюнктуры и дальнейшем развитии биржевых сервисов.
Отчет «Газпрома»: газово-бумажный тигр
«Газпром» опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев. Компания вернулась к прибыли после глубокого убытка годом ранее, однако ее качество и устойчивость восстановления вызывают вопросы.
Чистая прибыль в 114,8 млрд руб. – это, безусловно, лучше убытка в 170,3 млрд руб. годом ранее. Однако обращает на себя внимание квартальная динамика: в III квартале 2026 г. прибыль составила лишь 36,4 млрд руб., что резко контрастирует с убытком в 69,2 млрд руб. во II квартале. То есть основной вклад в девятимесячный результат внесли I квартал и, отчасти, начало II, тогда как III квартал оказался существенно слабее.
При этом отчет показал существенную денежную компоненту прибыли: переоценка финвложений на 37 млрд и отложенный налог в 67 млрд. В итоге прибыль оказалась не очень высокого качества: она сильно зависит от неденежных факторов, налоговых эффектов и курсовых разниц. Впрочем, операционный денежный поток в 391,6 млрд руб. остался положительным.
Аналитики оценили отчетность как на первый взгляд позитивную, но неоднозначно по сути. Компания преодолела убыток, улучшила контроль над расходами и нарастила валовую прибыль. Операционная эффективность (EBITDA, FCF) в первом полугодии действительно росла.
Но почти вся чистая прибыль имеет неденежную природу, а квартальная динамика остается слабой. Долговая нагрузка остается высокой, а дивидендные перспективы – неопределенными, говорят эксперты.
Что день грядущий нам готовит
Главный позитив утра – подтверждена дата переговоров России, США и Украины. Спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонняя встреча пройдет 10–11 ноября в Абу-Даби. Рынок воспринял это как «попутный ветер» и повод для покупок.
Нефть приостановила падение, и утром Brent торгуется около $105 за баррель после обвала накануне. Стабилизация рынка сырья снимет часть давления на нефтегазовый сектор.
Впрочем, 2 ноября индекс закрылся «шортово» на аномально высоких оборотах (125 млрд руб.), что аналитики БКС расценивают как маркер продаж, которые могут и продолжиться.
Пока индекс держится выше 2430–2463, преимущество, как считают некоторые аналитики, остается за покупателями. Но для уверенного движения к 2520 и дальше потребуется либо стабилизация нефти выше $106, либо свежий геополитический позитив. При пробое поддержки вероятен уход к 2420 и ниже.