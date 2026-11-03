Утренний звон по рынку акций 3 ноября

Чистая прибыль в 114,8 млрд руб. – это, безусловно, лучше убытка в 170,3 млрд руб. годом ранее. Однако обращает на себя внимание квартальная динамика: в III квартале 2026 г. прибыль составила лишь 36,4 млрд руб., что резко контрастирует с убытком в 69,2 млрд руб. во II квартале. То есть основной вклад в девятимесячный результат внесли I квартал и, отчасти, начало II, тогда как III квартал оказался существенно слабее.