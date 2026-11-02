Чистая прибыль «Газпрома» в январе – сентябре составила 114,8 млрд рублей

Выручка компании за отчетный период увеличилась до 4,4 трлн руб. с 4,27 трлн руб. в январе – сентябре 2025 г. Себестоимость продаж снизилась до 2,99 трлн руб. с 3,01 трлн руб. В то же время валовая прибыль увеличилась до 1,46 трлн руб. против 1,26 трлн руб. в прошлом году.