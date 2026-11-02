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Чистая прибыль «Газпрома» в январе – сентябре составила 114,8 млрд рублей

Анна Суслова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Газпром» по РСБУ по итогам января – сентября 2026 г. составила 114,8 млрд руб. против убытка в размере 170,3 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Это следует из отчетности компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась до 4,4 трлн руб. с 4,27 трлн руб. в январе – сентябре 2025 г. Себестоимость продаж снизилась до 2,99 трлн руб. с 3,01 трлн руб. В то же время валовая прибыль увеличилась до 1,46 трлн руб. против 1,26 трлн руб. в прошлом году.

Прибыль от продаж за первые девять месяцев 2026 г. составила 372,9 млрд руб. против 195,1 млрд за отчетный период в 2025 г.

По итогам января – июня 2026 г. чистая прибыль ПАО «Газпром» по РСБУ составила 78,3 млрд руб. против убытка в размере 10,76 млрд руб. годом ранее. Выручка компании за отчетный период увеличилась до 3,13 трлн руб. в 2026 г. с 3,04 трлн руб. в 2025 г. Суммарная выручка выросла до 3,138 трлн руб.

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