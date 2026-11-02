Стилист Лерчек получила 3,5 года условно за продажу подделок

От действий Янковской пострадали семь человек, общий ущерб превысил 4 млн руб. Одной из потерпевших она продала подделки более чем на 1,9 млн руб., хотя их реальная стоимость, по оценке экспертов, не превышала 38 000 руб. Другая клиентка заплатила за контрафактные товары свыше 1,2 млн руб. при их фактической стоимости 26 000 руб.