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Главная / Общество /

Стилист Лерчек получила 3,5 года условно за продажу подделок

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Суд приговорил стилиста блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Эльвиру Янковскую к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года по делу о мошенничестве при продаже поддельных брендовых вещей. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

46-летнюю Янковскую признали виновной по ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах).

Суд установил, что женщина представлялась профессиональным стилистом и предлагала клиентам одежду, обувь, сумки и другие аксессуары известных брендов по ценам ниже рыночных. Она утверждала, что товары привезены напрямую из-за рубежа, однако экспертиза показала, что вещи были контрафактными и приобретались на торговых площадках Москвы.

От действий Янковской пострадали семь человек, общий ущерб превысил 4 млн руб. Одной из потерпевших она продала подделки более чем на 1,9 млн руб., хотя их реальная стоимость, по оценке экспертов, не превышала 38 000 руб. Другая клиентка заплатила за контрафактные товары свыше 1,2 млн руб. при их фактической стоимости 26 000 руб.

В ноябре 2025 г. Мосгорсуд оставил Янковскую под стражей по делу о продаже подделок. Согласно материалам следствия, Чекалина покупала у стилиста вещи люксовых брендов на протяжении полутора лет. После того как экспертиза установила их неподлинность, блогер обратилась в правоохранительные органы.

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