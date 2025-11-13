Мосгорсуд оставил под стражей стилиста Янковскую по делу о продаже подделок
Московский городской суд оставил под стражей стилиста Эльвиру Янковскую, обвиняемую в продаже блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) подделок под видом брендовых товаров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката потерпевших Сергея Гурова.
Защита Янковской воздержалась от комментариев.
Как сообщали «Ведомости» 22 октября, Гагаринский районный суд Москвы изменил меру пресечения Янковской с подписки о невыезде на заключение под стражу сроком на шесть месяцев.
Янковская обвиняется по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 10 лет.
По версии следствия, Янковская, представляясь профессиональным стилистом, предложила Чекалиной поставлять ей брендовую одежду и аксессуары по ценам ниже рыночных. Чекалина согласилась и в течение полутора лет приобретала через Янковскую товары известных модных домов Christian Dior, Prada, в том числе сумку Hermes.
В какой-то момент у Чекалиной возникли сомнения в подлинности приобретенных вещей, и она обратилась к экспертам. Проведенная экспертиза подтвердила, что товары являются подделкой и не соответствуют стандартам качества оригинальных изделий. После этого блогер посоветовала своим знакомым, которым также рекомендовала Янковскую как байера, проверить свои покупки. Оказалось, что все приобретенные вещи были репликами низкого качества. Об этом говорится в материалах дела, которые приводит «РИА Новости».
Чекалина предлагала Янковской решить вопрос мирным путем, но получила отказ. В связи с этим Чекалина обратилась в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела по факту мошенничества. Кроме Чекалиной в деле фигурируют еще шесть потерпевших – ее знакомые.
В ходе обыска по месту жительства Янковской было установлено, что она закупала товары для своих клиентов через аккаунт в интернете, который позиционирует себя как «консьерж-сервис по подбору люксовых реплик» с рынков «Садовод», «Люблино» и «Дубровка». Эти сведения подтверждены следствием.
Ранее, 8 сентября, было завершено следствие по уголовному делу против самой Чекалиной и ее бывшего мужа Артема. Им предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу денежных средств в рублях на счета иностранных резидентов с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По данным следствия, Чекалины и один из учредителей компании ООО «Лейтик мейкап», занимающейся продажей косметики, Роман Вишняк организовали и продвигали в интернете фитнес-марафон. С сентября 2021 г. по февраль 2022 г. в процессе продажи курсов они осуществили валютные операции на сумму более 251,6 млн руб., переведя деньги на счет нерезидента и предоставив в банк поддельные документы, содержащие ложную информацию о целях и основаниях перевода.