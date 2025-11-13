Мосгорсуд оставил под стражей стилиста Янковскую по делу о продаже подделок

В какой-то момент у Чекалиной возникли сомнения в подлинности приобретенных вещей, и она обратилась к экспертам. Проведенная экспертиза подтвердила, что товары являются подделкой и не соответствуют стандартам качества оригинальных изделий. После этого блогер посоветовала своим знакомым, которым также рекомендовала Янковскую как байера, проверить свои покупки. Оказалось, что все приобретенные вещи были репликами низкого качества. Об этом говорится в материалах дела, которые приводит «РИА Новости».