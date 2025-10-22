Суд заключил под стражу стилиста блогера Лерчек по делу о мошенничестве
Гагаринский районный суд Москвы изменил меру пресечения стилисту блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) Эльвире Янковской с подписки о невыезде на заключение под стражу сроком на шесть месяцев. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Янковскую обвиняют по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до 10 лет.
8 сентября стало известно, что расследования уголовного дела в отношении Чекалиной и ее бывшего супруга Артема завершено. Они обвиняются по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По данным надзорного ведомства, Чекалины и соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. С сентября 2021 г. по февраль 2022 г. при продаже курсов они вместе с соучастниками совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента с представлением банку документов с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.