Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд заключил под стражу стилиста блогера Лерчек по делу о мошенничестве

Ведомости

Гагаринский районный суд Москвы изменил меру пресечения стилисту блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) Эльвире Янковской с подписки о невыезде на заключение под стражу сроком на шесть месяцев. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Янковскую обвиняют по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).  Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до 10 лет. 

8 сентября стало известно, что расследования уголовного дела в отношении Чекалиной и ее бывшего супруга Артема завершено. Они обвиняются по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По данным надзорного ведомства, Чекалины и соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. С сентября 2021 г. по февраль 2022 г. при продаже курсов они вместе с соучастниками совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента с представлением банку документов с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте