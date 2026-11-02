Что известно об итогах гуманитарной миссии в Алешках

Что известно об итогах гуманитарной миссии в АлешкахЛантратова рассказала о доставке помощи и почему часть жителей не захотели уезжать
- О режиме тишины
- О вывозе пожелавших уехать на Украину
- О подсчете эвакуированных и помощи другим городам
- О гумпомощи и регулярных миссиях
- О поддержке жителей и работе ПВР
- Как проходила операция
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции в Москве подвела итоги гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области: нарушений режима тишины не зафиксировано, помощь передана, жители, пожелавшие выехать на Украину, доставлены. «Ведомости» собрали главное об итогах гуманитарной миссии в Алешках.
О режиме тишины
Гуманитарная миссия в городе Алешки официально завершилась 1 ноября в 23:59 мск. Лантратова заявила, что за время миссии не было зафиксировано ни одного нарушения режима тишины. «Я хочу сказать, что никаких инцидентов и нарушений режима тишины не было, все прошло в штатном режиме», – сказала она на пресс-конференции в Москве.
По словам омбудсмена, ночью перед объявлением режима тишины она созвонилась с уполномоченным по правам человека в Украине Дмитрием Лубинецом. «Мы сразу верифицировали всю ситуацию, уточнили информацию у наших военных и постоянно были на связи, чтобы никаких сложностей не возникало», – рассказала Лантратова.
О пустых автобусах и нежелании жителей уезжать
Лантратова сообщила, что из Алешек обратно уехало достаточно много пустых автобусов. Для эвакуации подготовили 750 мест, но многие жители не захотели оставлять дома и родственников.
По ее словам, одна женщина плакала и объясняла, что не может уехать, потому что ее мать после инсульта не доедет. У другой женщины муж лежит в больнице, у кого-то пожилые родители привыкли жить дома. Омбудсмен отметила, что разговоры с оставшимися были эмоциональными и сложными.
О вывозе пожелавших уехать на Украину
Все жители Алешек, которые пожелали выехать на Украину, благополучно доставлены. «Была организована специальная колонна, которая привезла людей в Анапу, откуда был организован борт самолета, он отвез украинскую сторону через Гомель (Белоруссия) на территорию Украины», – сказала Лантратова.
Она отметила, что людей сопровождали сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, им предоставили медиков, организовали питание, воду и обеспечили безопасность. По словам Лантратовой, она регулярно на связи с украинским коллегой и люди благополучно приехали домой.
О подсчете эвакуированных и помощи другим городам
Лантратова рассказала, что посчитать эвакуированных было невозможно: приходило большое количество людей, не записавшихся в списки, люди боялись записываться. Гуманитарная колонна подбирала людей из других городов по пути. «Мы даже не считали, не смотрели. Только видели людей, сразу же колонна останавливалась», – сказала она.
По словам омбудсмена, некоторые хотели уехать в Россию, некоторые – на Украину, организация шла сразу.
О гумпомощи и регулярных миссиях
Гуманитарная помощь была передана не только в Алешки, но и в близлежащие населенные пункты. Лантратова сообщила, что при подготовке миссии регулярно созванивалась с командой первой леди США Меланьи Трамп. «У нас были постоянные регулярные созвоны с командой первой леди, когда мы готовили данную миссию», – сказала она на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
По ее словам, сейчас обсуждается организация ежемесячной передачи гумпомощи в Алешки. «Когда мы записывали обращение и благодарили первую леди США Меланию Трамп, то обратились о том, чтобы при координации, при посредничестве первой леди организовать теперь регулярные ежемесячные подобные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки», – сказала омбудсмен.
О поддержке жителей и работе ПВР
Работа пунктов временного размещения и потребности жителей Алешек находятся под ежедневным контролем регионального уполномоченного, по острым вопросам оперативно принимаются меры. Вопросы жилья, документов и социальные вопросы курируют регионы.
Лантратова сообщила, что из регионального бюджета будут выплаты, людям предоставят документы, связь, медицину, помогут с устройством детей в школы и трудоустройством, а также окажут психологическую помощь. Отдельно будет обеспечена помощь людям с хроническими заболеваниями, нуждающимся в длительном лечении. Выплаты в случае потери жилья предусмотрены после подтверждающей экспертизы.
По словам омбудсмена, важно, чтобы люди могли перевести дух и восстановиться. Она также сообщила о запросах от выехавших найти родных и близких: несколько семей не могут найти своих близких.
Как проходила операция
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ минировали подходы к городу, создавая практически гуманитарную катастрофу, и отмечал вклад первой леди США Меланьи Трамп в организацию миссии.
В связи с проведением гуманитарной операции армия России с 04.00 мск 27 октября прекратила огонь на Херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки. 30 октября впрошла крупнейшая с 2022 г. гуманитарная операция в рамках локального перемирия России и Украины. Жителей вывозили колонной из 25 автобусов на 750 мест, девятью «скорыми» с 50 медработниками и транспортом для питомцев, а в Алешки доставили несколько десятков тонн помощи, включая лекарства для местной больницы. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец впервые с 2022 г. публично приехал в Россию, и омбудсмены двух стран договорились проводить регулярные гуманитарные миссии. Режим тишины, по заявлениям сторон, соблюдался, а дороги к Алешкам разминировали, обезвредив до 300 объектов. В феврале 2022 г. Алешки перешли под контроль России, там насчитывалось 24 000 жителей. До операции в Алешках оставалось чуть более 1000 человек, с января уехали около 3000.
Жители, которые хотели уехать, получили такую возможность. Россия высоко оценила уровень координации в ходе гуманитарной операции, но пока не планирует ее повторять, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.