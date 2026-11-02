Что известно об итогах гуманитарной миссии в Алешках

В связи с проведением гуманитарной операции армия России с 04.00 мск 27 октября прекратила огонь на Херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки. 30 октября впрошла крупнейшая с 2022 г. гуманитарная операция в рамках локального перемирия России и Украины. Жителей вывозили колонной из 25 автобусов на 750 мест, девятью «скорыми» с 50 медработниками и транспортом для питомцев, а в Алешки доставили несколько десятков тонн помощи, включая лекарства для местной больницы. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец впервые с 2022 г. публично приехал в Россию, и омбудсмены двух стран договорились проводить регулярные гуманитарные миссии. Режим тишины, по заявлениям сторон, соблюдался, а дороги к Алешкам разминировали, обезвредив до 300 объектов. В феврале 2022 г. Алешки перешли под контроль России, там насчитывалось 24 000 жителей. До операции в Алешках оставалось чуть более 1000 человек, с января уехали около 3000.