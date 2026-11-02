Чем важно перемирие России с Украиной и эвакуация Алешек на Херсонщине

Чем важно перемирие России с Украиной и эвакуация Алешек на ХерсонщинеСША и Ватикан содействовали крупнейшей гуманитарной акции в зоне конфликта с 2022 года
В Алешках на Херсонщине прошла крупнейшая с 2022 г. гуманитарная операция в контексте украинского конфликта. Ватикан и первая леди США Мелания Трамп участвовали в соглашении о перемирии для эвакуации жителей, сам случай показал, что прекращение огня возможно
В прифронтовых Алешках в Херсонской области на левом берегу Днепра 30 октября прошла крупнейшая в украинском конфликте с 2022 г. гуманитарная операция по доставке помощи и эвакуации жителей в рамках локального перемирия России и Украины 27 октября – 1 ноября, достигнутого при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.
«Миссия завершилась, – заявила вечером 31 октября российский омбудсмен Яна Лантратова. – Мы договорились [с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом] о проведении регулярных гуманитарных миссий». Она пообещала приложить усилия, чтобы поддержать жителей, которые остались.
До этого в видео, опубликованном в Telegram вечером 30 ноября по завершении эвакуации из Алешек в Армянск в Крыму, Лантратова обратилась «к первой леди США с совместной просьбой с омбудсменом Украины, чтобы подобные гуманитарные миссии по передаче гуманитарной помощи жителям, которые в этом нуждаются, были регулярными».
Украинский омбудсмен Лубинец добавил: «Мы сделали все с Яной Валерьевной, чтобы этот уникальный опыт был распространен на территорию населенных пунктов, где проживают люди в [подобных Алешкам] условиях». Омбудсмены установили хороший диалог, сказал позже «Ведомостям» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Они потихоньку начинают друг другу доверять».
По словам Лантратовой, колонна из 25 автобусов на 750 мест прибыла в Армянск около 18.00 мск. Применялся и транспорт для лежачих людей – девять «скорых» в сопровождении 50 медработников. Был организован транспорт для питомцев. Прибыв в Армянск, колонна разделилась: кто хотел эвакуироваться на Украину, двинулись туда, остальные – в российские ПВР, пояснила омбудсмен. «Всем будет обеспечена такая возможность [выбора]», – сообщила она.
Лубинец в Армянске подтвердил журналистам слова Лантратовой. Это первая с 2022 г. публичная поездка украинского чиновника в Россию. Согласно Fox News, он прибыл в белорусский Гомель, затем на самолете в Анапу (Краснодарский край), а оттуда в Крым. Тем же маршрутом Лубинец с согласившимися на выезд на Украину отправился обратно.
В Алешки днем 30 октября доставлено «несколько десятков тонн» гуманитарной помощи, часть передал Российский Красный Крест (РКК). При подготовке груза, по словам Лантратовой, ориентировались на конкретные просьбы жителей: это продукты и средства гигиены, для Алешкинской ЦРБ – лекарства, включая антибиотики.
По данным Минобороны России, объявленный начальником Генштаба Валерием Герасимовым «режим тишины на херсонском направлении» должен был продлиться с 27 октября до 1 ноября. О нарушениях не сообщалось, а Лантратова заявила о его полном соблюдении при эвакуации Алешек.
Минобороны России 29 октября сообщало, что дороги к Алешкам изобилуют неразорвавшимися боеприпасами и минами, из-за неизвлекаемости их нужно подрывать – обезврежено до 300 объектов.
Когда в феврале 2022 г. Алешки перешли под контроль России, там насчитывалось 24 000 жителей. После отвода российских войск в ноябре 2022 г. с правого берега Днепра и подрыва Антоновского моста река стала линией фронта. Российский губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 31 октября 2022 г. объявил об установлении 15-километровой полосы эвакуации вдоль Днепра ввиду угрозы прорыва дамбы Каховской ГЭС из-за боев. В 2023 г. бои шли в пойме – на островах и протоках Днепра, включая попытку создания плацдарма ВСУ на левом берегу. Каховская ГЭС была разрушена уже в июне 2023 г. Алешки затопило. Тогда же прошла последняя крупная эвакуация.
По заявлению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника от 24 октября 2026 г., в Алешках было «чуть более тысячи человек», а с января уехали около 3000. По словам источников «Ведомостей» в гуманитарных организациях, после эвакуации 2023 г. в Алешки периодически доставлялась помощь оставшимся, вывозились старики, раненые и больные. С 2025 г. транспорт использовать стало трудно из-за угрозы беспилотников и мин, отмечают собеседники.
Нынешнюю эвакуацию предваряла также активность папы римского Льва XIV. В сентябре в Москве с помощником президента России Юрием Ушаковым гуманитарные вопросы обсуждал посланник папы Маттео Дзуппи. Понтифик 16 октября созвонился с российским лидером Владимиром Путиным, упомянув просьбу о гуманитарном перемирии в Алешках, 19 октября – с украинским президентом Владимиром Зеленским. А уже 23 октября Белый дом сообщил о договоренности по перемирию.
Алешки показали, что локальное перемирие технически и политически достижимо, говорит ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. Оно может распространяться на другие районы, в случае договоренности об окончании конфликта – на весь фронт, считает редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.
Белый дом подключился к организации перемирия, будучи заинтересован хоть в каком-то результате в урегулировании конфликта, объясняет Силаев: «У России не было причин отказывать. Украина не могла отказать, ранее развернув широкую медийную кампанию с обвинениями Москвы в ответственности за гуманитарный кризис».
Перемирие совпало с активизацией угасших с началом США войны против Ирана переговоров России и Украины в Абу-Даби (ОАЭ) при посредничестве Вашингтона. Две такие встречи прошли в январе и феврале. Новая анонсирована на ноябрь. Этому предшествовала поездка спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Петербург на встречу с Путиным и в Осло на встречу с Зеленским 20–21 октября. После состоялся первый с 2022 г. звонок Путину лидеров Норвегии и Финляндии с обсуждением встречи в Абу-Даби. «Но глобально российская позиция остается прежней: нужен мир, а не перемирие», – заключает Силаев.