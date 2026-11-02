Чем важно перемирие России с Украиной и эвакуация Алешек на Херсонщине

Когда в феврале 2022 г. Алешки перешли под контроль России, там насчитывалось 24 000 жителей. После отвода российских войск в ноябре 2022 г. с правого берега Днепра и подрыва Антоновского моста река стала линией фронта. Российский губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 31 октября 2022 г. объявил об установлении 15-километровой полосы эвакуации вдоль Днепра ввиду угрозы прорыва дамбы Каховской ГЭС из-за боев. В 2023 г. бои шли в пойме – на островах и протоках Днепра, включая попытку создания плацдарма ВСУ на левом берегу. Каховская ГЭС была разрушена уже в июне 2023 г. Алешки затопило. Тогда же прошла последняя крупная эвакуация.