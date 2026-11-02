«Почта России» выставила на продажу историческое здание почтамта в центре Москвы

Московский почтамт располагается на Мясницкой улице с 1783 г., тогда он арендовал, а затем выкупил в собственность усадьбу сподвижника Петра I князя Александра Меньшикова. Комплекс в итоге несколько раз перестраивался и расширялся. К примеру, основное здание организации было возведено петербургским архитектором Оскаром Мунцем и инженером Леонидом Новиковым в 1910–1912 гг. В материалах РАДа сказано, что два здания почтамта имеют охранные обязательства. Помимо главного корпуса объектом культурного наследия является еще и отдельно стоящий «Дом призрения заслуженных престарелых членов почтово-телеграфного ведомства», возведенный в 1898 г. По условиям аукциона, потенциальный инвестор должен провести работы по сохранению памятников.