Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%OKEY54,22-0,9%ARSA7,52-1,44%IMOEX2 515,89+0,11%RTSI983,85+0,11%RGBI112,57+0,27%RGBITR780,33+0,36%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

«Почта России» выставила на продажу историческое здание почтамта в центре Москвы

Там может появиться штаб-квартира крупной компании или отель
Диана Качур
Агентство «Москва»
Агентство «Москва»

«Почта России» продаст единым лотом комплекс зданий Московского императорского почтамта, расположенный между Мясницкой улицей и Чистопрудным бульваром в центре столицы. Как сообщил «Ведомостям» представитель Российского аукционного дома (РАД), отвечающего за реализацию данного актива, лот будет включать в себя 19 зданий и 46 нежилых помещений общей площадью 21 400 кв. м. Эти объекты занимают участок на 2,2 га. Торги планируется провести в начале декабря.

Московский почтамт располагается на Мясницкой улице с 1783 г., тогда он арендовал, а затем выкупил в собственность усадьбу сподвижника Петра I князя Александра Меньшикова. Комплекс в итоге несколько раз перестраивался и расширялся. К примеру, основное здание организации было возведено петербургским архитектором Оскаром Мунцем и инженером Леонидом Новиковым в 1910–1912 гг. В материалах РАДа сказано, что два здания почтамта имеют охранные обязательства. Помимо главного корпуса объектом культурного наследия является еще и отдельно стоящий «Дом призрения заслуженных престарелых членов почтово-телеграфного ведомства», возведенный в 1898 г. По условиям аукциона, потенциальный инвестор должен провести работы по сохранению памятников.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь