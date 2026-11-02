Источники «Ведомостей»: в ОКР обсудят расходование средств из спортивного фонда

С 2027 г. получатели средств из РСФ также должны будут отчитываться об объеме выделенных им денег на проведение того или иного мероприятия во всех публичных сообщениях – например, в пресс-релизах, рассказал один из источников «Ведомостей». Цель предстоящего разговора, скорее всего, – не «прищучить» кого-то, а разобраться, как расходуются средства и выполняются ли поставленные задачи, считает политолог Марат Баширов. Если Путин заговорил о дорогих автомобилях, значит, этому, вероятно, предшествовала проверка, предположил он.