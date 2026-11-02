Источники «Ведомостей»: в ОКР обсудят расходование средств из спортивного фонда

Источники «Ведомостей»: в ОКР обсудят расходование средств из спортивного фондаНа встречу приглашены представители всех спортивных федераций
В понедельник, 2 ноября, профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев проведут закрытую встречу с руководителями российских спортивных федераций. Об этом рассказали два источника «Ведомостей», знакомых с подготовкой встречи. Совещание пройдет на площадке Олимпийского комитета России (ОКР), который также возглавляет Дегтярев. «Думаю, дискуссия будет бурной», – сказал один из собеседников «Ведомостей».
«Ведомости» направили запросы в аппарат правительства, Минспорта и ОКР.
В повестке – обсуждение эффективности расходования средств, получаемых федерациями от созданного в 2025 г. Российского спортивного фонда (РСФ). Он аккумулирует отчисления букмекеров для внебюджетного финансирования физкультуры и спорта. В частности, речь пойдет об отчетности за используемые организациями деньги, добавил второй источник.
Ранее, 20 октября, президент Владимир Путин встречался с Дегтяревым. В числе прочего министр отчитывался и о работе РСФ. Фонд, рассказывал Дегтярев президенту, заработал в этом году в полную силу: «Сформирован с нуля коллектив, оборудованы офисы, рабочие места». До создания фонда «букмекерские средства, целевые отчисления шли транзитом в федерации, лиги без отчета, и у министерства не было никакого правового основания контролировать или каким-то образом влиять на перенаправление средств, маневрировать», отметил министр спорта.
Теперь объявляется конкурс, на конкурс заявляются федерации, отбираются экспертами, утверждаются попечительским советом, отметил Дегтярев. «Это всё правильно, надо контролировать, регулировать весь этот процесс, но не должно быть перезабюрокраченности, – отметил Путин. – Эти деньги не должны идти на бюрократический аппарат с машинами, секретарями и так далее, они должны идти на поддержку спорта».
Какие направления спорта поддержит РСФ
Сейчас финансовой дисциплины придерживаются не все федерации, следует из материалов, которые будут обсуждаться во время совещания. Документы есть в распоряжении «Ведомостей». Их подлинность подтвердил еще один источник, знакомый с их подготовкой и будущим обсуждением.
Например, Федерация тенниса израсходовала 56% из предоставленных через РСФ 848 млн руб., Федерация гонок дронов из 181 млн руб. – 38%.
Еще ниже доля у Союза конькобежцев – 37% из 158 млн руб., приводятся там же цифры. Федерация триатлона из 299 млн руб. использовала 27%. У ряда федераций кассовое исполнение оказалось вовсе нулевым, сказано в материалах. Всего с момента начала отчислений из РСФ в декабре 2025 г. фонд направил спортивным федерациям 19,9 млрд руб., из которых освоено 13,8 млрд руб.
Большинству федераций РСФ позволил нарастить финансирование, отмечает один из источников «Ведомостей». Особенно если сравнивать с 2024 г., который взят за основу, – последний год, когда федерации получали средства от букмекеров транзитом через Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ).
Например, кратно увеличили объем финансирования федерация гимнастики – 3,2 млрд руб. (+450% от выплат 2024 г.), федерация водных видов спорта – 2,4 млрд руб. (+140%), федерация легкой атлетики – 1 млрд руб. (+250%), федерация каноэ – 478 млн руб. (+115%), федерация триатлона – 300 млн руб. (+170%) и федерация самбо – 205 млн руб. (+400%). Получили более весомую поддержку федерация дзюдо, спортивной борьбы, стрельбы из лука и пр. Впервые средства выделяются федерациям спорта слепых и глухих (по 308 млн руб.), восточно-боевого единоборства России (118 млн руб.), а также танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (194 млн руб.)
Букмекеры обязаны направлять часть своего дохода на спорт с 2017 г. Контролирует такие перечисления публично-правовая компания ЕРАИ, она создана в 2021 г. Целевые отчисления букмекеров в 2023 г. составили 19,6 млрд руб., а в 2024 г. – 35,3 млрд руб. (прирост в 1,8 раза), говорил «Ведомостям» зампредседателя комитета по спорту Торгово-промышленной палаты России Николай Оганезов. Размер целевых отчислений в 2026 г. составляет 2,25% от квартальной выручки букмекера, а c 1 января 2028 г. вырастет до 2,5%.
За девять месяцев 2026 г., согласно предварительным данным гендиректора ЕРАИ Алексея Грачева, целевые отчисления букмекеров на спорт составляют 30 млрд руб. (цитата по «Спортс.ру»). РСФ был создан по поручению президента в 2025 г. для централизации внебюджетного финансирования физкультуры и спорта в России. Учредитель – Министерство спорта. Имущество РСФ в основном формируется за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные мероприятия – около 85% от всех поступлений в ЕРАИ. Число получателей средств фонда – 270, сказано на его сайте.
С 2027 г. получатели средств из РСФ также должны будут отчитываться об объеме выделенных им денег на проведение того или иного мероприятия во всех публичных сообщениях – например, в пресс-релизах, рассказал один из источников «Ведомостей». Цель предстоящего разговора, скорее всего, – не «прищучить» кого-то, а разобраться, как расходуются средства и выполняются ли поставленные задачи, считает политолог Марат Баширов. Если Путин заговорил о дорогих автомобилях, значит, этому, вероятно, предшествовала проверка, предположил он.
Президент, как напомнил Баширов, ставил задачу развивать детский и любительский спорт, но этим занимаются далеко не все федерации. А недоосвоение выделенных средств может означать, что профессиональному спорту не требуется весь запрошенный бюджет. То есть их можно направить туда, где они действительно нужны, заключил политолог.