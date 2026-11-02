Вице-премьер Алтайского края может вернуться в администрацию президента

Заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин может в ближайшее время покинуть свой пост, говорят три собеседника «Ведомостей» – близкий к администрации президента (АП), близкий к региону и в органах власти субъекта. Губин занимает эту должность с февраля 2019 г. В прошлом он работал, в частности, в АП (с 2009 по 2012 г. занимал пост заместителя начальника департамента по работе с регионами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в управлении президента по внутренней политике), с 2014 по 2016 г. был замдиректора входящего в «Росатом» ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами». В те годы начальником управления по работе с регионами, советником гендиректора «Росатома» работал Александр Харичев (сейчас – начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА).