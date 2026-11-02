Рекорд конституционного значения

Рекорд конституционного значенияКак после реформ повысилась активность КС
30 октября Конституционному суду (КС) России исполнилось 35 лет. За это время он прошел большой и иногда сложный путь, став органом, решения которого способны менять не только законодательство, но и сложившуюся судебную практику. Свой юбилей КС встречает с рекордными показателями: к концу октября 2026 г. он вынес уже более 60 постановлений. Для сравнения: до 2017 г. их число не превышало 40 в год.
Причины такой активности объяснил председатель КС Валерий Зорькин в интервью «Российской газете». Парадокс заключается в том, что рост числа постановлений произошел после реформы 2020 г., которая, как опасались некоторые юристы, должна была затруднить доступ граждан к конституционному правосудию. Раньше суд мог разъяснить конституционно приемлемый смысл нормы в определении, рассчитывая, что нарушение будет устранено вышестоящими судебными инстанциями. Теперь заявитель приходит в КС, когда эти возможности уже исчерпаны.
Зорькин также отмечает, что рост числа постановлений непосредственно связан с повышением качества поступающих жалоб. Получается, что ужесточение условий обращения в КС одновременно повысило значение его решений. Суд все чаще рассматривает не только недостатки законодательных формулировок, но и проблемы, проявившиеся при применении закона в конкретных делах.
Изменился и характер вмешательства КС в судебную практику. Довольно часто бывает так, что суть проблемы лежит не в неконституционности самого закона. А в том, что положения допускают правомерное применение, но суды придают им смысл, который приводит к нарушению прав граждан. В таких случаях КС фактически исправляет последствия судебного толкования, не отменяя саму норму.
Но есть и обратная сторона медали. Если гражданину приходится пройти несколько судебных инстанций, прежде чем добиться восстановления своих прав в КС, возникает вопрос об эффективности всей предшествующей системы защиты. Рекордное количество постановлений можно считать как свидетельством активности конституционного правосудия, так и поводом задуматься, почему нарушения не были устранены раньше.