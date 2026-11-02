Рекорд конституционного значения

30 октября Конституционному суду (КС) России исполнилось 35 лет. За это время он прошел большой и иногда сложный путь, став органом, решения которого способны менять не только законодательство, но и сложившуюся судебную практику. Свой юбилей КС встречает с рекордными показателями: к концу октября 2026 г. он вынес уже более 60 постановлений. Для сравнения: до 2017 г. их число не превышало 40 в год.