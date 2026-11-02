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Главная / Бизнес /

«Газпром» допустил рост цены на газ в ЕС зимой до $2500 за 1000 кубометров

С начала 2026 года стоимость топлива выросла уже в 3,5 раза
Василий Милькин
Ведомости
Ведомости

Цена газа в Евросоюзе (ЕС) в отопительный сезон 2026–2027 гг. в случае холодной зимы может достичь $2500 за 1000 куб. м. Об этом заявил 30 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, к этому может привести низкий уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). Например, у крупнейшего потребителя газа в ЕС, Германии, хранилища сейчас заполнены только на 61,6%, сказал глава «Газпрома».

Ранее западные эксперты прогнозировали, что стоимость топлива в пик осенне-зимнего потребления достигнет $1200 за 1000 куб. м, но она превысила эту отметку уже в октябре, отметил Миллер.

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