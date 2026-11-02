За низкую цену платят дважды

Последние несколько недель стоимость топлива в рознице, по данным Росстата, стала снижаться. С одной стороны, реальной ситуации это не отражает – стоимость топлива на АЗС ВИНК как была низкой, так и осталась, индексируясь лишь на уровень инфляции и акциза. С другой стороны, стоимость топлива на независимых АЗС начинает снижаться с уровней, достигавших 150–170 руб. в некоторых регионах.