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За низкую цену платят дважды

Как стоимость бензина препятствует диверсификации топливного рынка
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Последние несколько недель стоимость топлива в рознице, по данным Росстата, стала снижаться. С одной стороны, реальной ситуации это не отражает – стоимость топлива на АЗС ВИНК как была низкой, так и осталась, индексируясь лишь на уровень инфляции и акциза. С другой стороны, стоимость топлива на независимых АЗС начинает снижаться с уровней, достигавших 150–170 руб. в некоторых регионах.

С позиции правительства, ситуация нормализуется. С позиции рынка и стратегического управления, потенциальные возможности летнего кризиса не реализованы.

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