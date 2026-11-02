Контролировать плотность застройки ИЖС в Подмосковье начнут в марте 2027 года

Контролировать плотность застройки ИЖС в Подмосковье начнут в марте 2027 годаЭксперимент также распространится на садовые дома и капитальные хозпостройки
Эксперимент в Московской области по регулированию плотности застройки и отступов от границ участков продлится с 1 марта 2027 г. до 1 марта 2030 г. Его планируют распространить на строительство и реконструкцию не только индивидуальных жилых (ИЖС) и садовых домов, но и капитальных хозяйственных построек.
Такие поправки к принятию во втором чтении рекомендовал комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, обратили внимание «Ведомости». В исходном варианте инициативы старт эксперимента планировался на 1 января 2026 г., а завершение – 1 января 2029 г. Он затрагивал только ИЖС и садовые дома.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам