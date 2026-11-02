Контролировать плотность застройки ИЖС в Подмосковье начнут в марте 2027 года

Эксперимент в Московской области по регулированию плотности застройки и отступов от границ участков продлится с 1 марта 2027 г. до 1 марта 2030 г. Его планируют распространить на строительство и реконструкцию не только индивидуальных жилых (ИЖС) и садовых домов, но и капитальных хозяйственных построек.