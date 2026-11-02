Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%OKEY54,22-0,9%ARSA7,52-1,44%IMOEX2 515,89+0,11%RTSI983,85+0,11%RGBI112,57+0,27%RGBITR780,33+0,36%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Контролировать плотность застройки ИЖС в Подмосковье начнут в марте 2027 года

Эксперимент также распространится на садовые дома и капитальные хозпостройки
Екатерина Дорофеева
Эксперимент затронет граждан, которые приобрели участки начиная с марта 2027&nbsp;г.
Эксперимент затронет граждан, которые приобрели участки начиная с марта 2027 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

Эксперимент в Московской области по регулированию плотности застройки и отступов от границ участков продлится с 1 марта 2027 г. до 1 марта 2030 г. Его планируют распространить на строительство и реконструкцию не только индивидуальных жилых (ИЖС) и садовых домов, но и капитальных хозяйственных построек.

Такие поправки к принятию во втором чтении рекомендовал комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, обратили внимание «Ведомости». В исходном варианте инициативы старт эксперимента планировался на 1 января 2026 г., а завершение – 1 января 2029 г. Он затрагивал только ИЖС и садовые дома.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте