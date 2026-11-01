Арабские страны опасаются разрушительной войны при новом ударе США по Ирану

Арабские страны опасаются разрушительной войны при новом ударе США по ИрануТегеран хорошо подготовился к ответным действиям, отмечает Bloomberg
Страны Персидского залива опасаются, что новый американо-израильский удар по хорошо подготовленному Ирану может развязать еще более разрушительную войну в регионе. Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы оказались втянуты в кризис, который дипломатически очень старались предотвратить. Мы ищем политический выход», – заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш на форуме IISS Manama Dialogue в Бахрейне.
Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что США и Израиль «закончат работу» в Иране. Он исключил новые удары до промежуточных выборов в конгресс во вторник, но оставил открытой возможность возобновления атак при тупике в мирных переговорах.
Иран в прошлом выпустил тысячи ракет и дронов по странам Залива, поразив нефтяные объекты, аэропорты и электростанции. МВФ прогнозирует сокращение экономики Саудовской Аравии на 3,3% в этом году, более сильное падение ожидается в Кувейте и Катаре, отмечает агентство.
«Я не слышал ни одного официального лица или гражданина [стран] Залива, поддерживающего новые удары США и Израиля по Ирану, но большинство чувствует, что новый раунд неизбежен. Они чувствуют, что Иран в этот раз будет более агрессивным и не будет соблюдать правила ведения боевых действий, которые соблюдались ранее», – сказал Мохаммед аль-Баша из Королевского объединенного института оборонных исследований.
Глава МИД Египта Бадр Абделатти назвал потенциальный новый раунд вооруженного конфликта «более опасным, более разрушительным».
Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал командирам готовиться к немедленному ответу без географических ограничений и расширить список потенциальных целей США и Израиля. Иранская армия предупредила, что новый удар распространит войну на гораздо большую территорию.
По данным Bloomberg Economics, с начала войны 28 февраля и к началу октября Иран выпустил более 4000 дронов Shahed и как минимум 2000 баллистических ракет, а западные оценки разведки в июне показывали, что у Тегерана осталось около трех четвертей предвоенных боеприпасов.
Страны залива закупают зенитные ракеты на фоне глобального дефицита, при этом их использование для противостояния дешевым иранским дронам обходилось слишком дорого. Это одна из причин, по которой страны Залива пытаются предотвратить повторение боевых действий. Согласно информации агентства, высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии, Турции и Пакистана ездили в Тегеран, катарские посредники также вели переговоры с Ираном.
Иран в ходе переговоров требует снятия морской блокады США, смягчения санкций и разблокировки замороженных активов до открытия Ормузского пролива, Вашингтон настаивает на отказе Тегерана от ядерной программы. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что посредники обсуждают план открытия пролива в течение двух дней, если США выполнят условия Тегерана, но сделка зависит от решения Вашингтона.