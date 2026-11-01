Арабские страны опасаются разрушительной войны при новом ударе США по Ирану

«Я не слышал ни одного официального лица или гражданина [стран] Залива, поддерживающего новые удары США и Израиля по Ирану, но большинство чувствует, что новый раунд неизбежен. Они чувствуют, что Иран в этот раз будет более агрессивным и не будет соблюдать правила ведения боевых действий, которые соблюдались ранее», – сказал Мохаммед аль-Баша из Королевского объединенного института оборонных исследований.