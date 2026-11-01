Reuters: Трамп готовится управлять США в обход конгресса при победе демократов
Команда президента США Дональда Трампа готовит меры, которые позволяет республиканцу «комфортно» управлять страной в случае победы демократов на выборах в конгресс. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
Администрация Трампа разрабатывает алгоритм действий при блокировании его инициатив в конгрессе. Речь идет, в частности, о миграционных мерах, новых пошлинах против товаров других стран, жилищной политике, формировании бюджета и др.
«Советник Белого дома Уилл Шарф и его команда также изучают, что Трамп может законно сделать самостоятельно, где он может выйти за рамки своих полномочий и как защитить эти решения в суде», – говорится в материале.
Reuters отметил, что демократам необходимо получить дополнительно четыре места в палате представителей США, а также в сенате США, чтобы преодолеть незначительное большинство республиканцев.
Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. В середине октября The Washington Post, ABC News и Ipsos привели данные опроса, согласно которым уровень одобрения деятельности Трампа снизился до 33% перед выборами в конгресс. Это является минимальным показателем за оба его президентских срока.