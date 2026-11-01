Суд в Чечне рассмотрит дело о мошенничестве с выплатами военным на 90 млн рублей
Грозненский гарнизонный военный суд рассматривает дело о мошенничестве на 90 млн руб. при осуществлении выплат военнослужащим. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Среди фигурантов – бывший старший помощник военного прокурора города Шали Александр Степанченко, жители Чечни Ахмед Кагиров и Рахман Ганаев.
По версии следствия, трое фигурантов получили выплаты от государства за несуществующие ранения 30 бойцов. Они входили в организованную группу, которая с декабря 2022-го по февраль 2024 г. смогла получить от государства незаконные выплаты для бойцов воинской части в селе Серноводское. Каждому из них было выплачено за несуществующее ранение по 3 млн руб., половину из которых они «откатили» участникам аферы. Общий ущерб оценивается в 90 млн руб.
Кагиров и Ганаев заключили контракт с Минобороны об отправке в зону спецоперации на Украину в ходе расследования, но на передовую не отправились – сейчас они находятся под наблюдением командования воинской части. Степанченко находится под арестом. Им вменяется мошенничество при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
19 октября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники МВД, ФСБ и Следственного комитета (СК) России пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении выплат участникам спецоперации. В четырех регионах задержали 13 человек.