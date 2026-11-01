Суд в Чечне рассмотрит дело о мошенничестве с выплатами военным на 90 млн рублей

По версии следствия, трое фигурантов получили выплаты от государства за несуществующие ранения 30 бойцов. Они входили в организованную группу, которая с декабря 2022-го по февраль 2024 г. смогла получить от государства незаконные выплаты для бойцов воинской части в селе Серноводское. Каждому из них было выплачено за несуществующее ранение по 3 млн руб., половину из которых они «откатили» участникам аферы. Общий ущерб оценивается в 90 млн руб.