МВД пресекло схему хищения выплат участникам спецоперации в четырех регионах

Под предлогом помощи в подготовке документов подозреваемые оформляли доверенности, после чего заключали от имени военнослужащих фиктивные браки и совершали сделки без их ведома. Кроме того, сообщники получали доступ к банковским картам, на которые поступали единовременные выплаты и денежное довольствие. Средства они похищали и распределяли между собой.