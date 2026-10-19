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МВД пресекло схему хищения выплат участникам спецоперации в четырех регионах

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сотрудники МВД, ФСБ и Следственного комитета (СК) России пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении выплат участникам спецоперации. В четырех регионах задержаны 13 человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники находили в социальных сетях и мессенджерах граждан, намеревавшихся заключить контракт с Минобороны. «Чтобы войти в доверие, они представлялись волонтерами либо региональными кураторами от Министерства обороны Российской Федерации», – рассказала Волк.

Под предлогом помощи в подготовке документов подозреваемые оформляли доверенности, после чего заключали от имени военнослужащих фиктивные браки и совершали сделки без их ведома. Кроме того, сообщники получали доступ к банковским картам, на которые поступали единовременные выплаты и денежное довольствие. Средства они похищали и распределяли между собой.

Средний ущерб по каждому эпизоду составил 900 000 руб. Задержания прошли в Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве (ст. 159, 286 и 291.2 УК РФ).

12 октября Химкинский городской суд приговорил пятерых фигурантов дела о хищениях у участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево» к срокам от восьми до 17 лет лишения свободы. Их признали виновными в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.

16 июля Следственный комитет сообщил о хищении более 69 млн руб. выплат военнослужащим. По версии следствия, участники преступной группы оформляли фиктивные заявления на перевод средств, а сотрудница банка перечисляла деньги на счета сообщников.

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