МВД пресекло схему хищения выплат участникам спецоперации в четырех регионах
Сотрудники МВД, ФСБ и Следственного комитета (СК) России пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении выплат участникам спецоперации. В четырех регионах задержаны 13 человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По предварительным данным, злоумышленники находили в социальных сетях и мессенджерах граждан, намеревавшихся заключить контракт с Минобороны. «Чтобы войти в доверие, они представлялись волонтерами либо региональными кураторами от Министерства обороны Российской Федерации», – рассказала Волк.
Под предлогом помощи в подготовке документов подозреваемые оформляли доверенности, после чего заключали от имени военнослужащих фиктивные браки и совершали сделки без их ведома. Кроме того, сообщники получали доступ к банковским картам, на которые поступали единовременные выплаты и денежное довольствие. Средства они похищали и распределяли между собой.
Средний ущерб по каждому эпизоду составил 900 000 руб. Задержания прошли в Московской и Ростовской областях, Калмыкии и ДНР. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве (ст. 159, 286 и 291.2 УК РФ).
12 октября Химкинский городской суд приговорил пятерых фигурантов дела о хищениях у участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево» к срокам от восьми до 17 лет лишения свободы. Их признали виновными в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.
16 июля Следственный комитет сообщил о хищении более 69 млн руб. выплат военнослужащим. По версии следствия, участники преступной группы оформляли фиктивные заявления на перевод средств, а сотрудница банка перечисляла деньги на счета сообщников.