СК обвинил сотрудницу банка в хищении выплат участников спецоперации

В 2025 г. следователи раскрыли схему похищения средств у участников спецоперации. В преступное сообщество входили и сотрудники правоохранительных органов. Соучастники систематически похищали деньги у участников спецоперации в аэропорту. Основной схемой было завышение цен за такси: изначальная сумма в 1000–2000 руб. могла увеличиться до 40 000–122 000 руб. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой.