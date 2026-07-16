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СК обвинил сотрудницу банка в хищении выплат участников спецоперации

Ведомости

Сотрудницу банка обвинил в хищении выплат участников спецоперации на 69 млн руб. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, обвиняемая входила в состав преступной группы, которые оформляли от имени военнослужащих фиктивные заявления на перевод денежных средств. Сотрудница банка осуществляла их незаконный перевод на счета соучастников, после чего средства обналичивались и распределялись между членами группы.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 69 млн руб. Обвиняемая проходит фигурантом дела о мошенничестве, в том числе в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ст. 158, 159.6 и 272 УК РФ).

В 2025 г. следователи раскрыли схему похищения средств у участников спецоперации. В преступное сообщество входили и сотрудники правоохранительных органов. Соучастники систематически похищали деньги у участников спецоперации в аэропорту. Основной схемой было завышение цен за такси: изначальная сумма в 1000–2000 руб. могла увеличиться до 40 000–122 000 руб. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой.

Среди других схем ОПГ – похищение средств с банковских карт военнослужащих после того, как те теряли бдительность. В одном из эпизодов у бойца похитили 615 000 руб.

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