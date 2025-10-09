СК объявил в розыск троих обвиняемых по делу о хищении средств в «Шереметьево»

В рамках этого разбирательства почти 30 человек находятся в следственном изоляторе. По версии следствия, члены ОПГ вымогали или похищали средства у прибывающих в аэропорт участников спецоперации. Исходя из материалов дела, в обманах также участвовали правоохранители, сотрудники линейного управления МВД в аэропорту. Большинство эпизодов связаны с завышенными ценами на такси.