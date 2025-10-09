СК объявил в розыск троих обвиняемых по делу о хищении средств в «Шереметьево»
Следственный комитет России объявил в международный розыск трех человек, которых обвиняют в участии в схеме по хищению денежных средств у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево», передает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.
«Трое фигурантов дела объявлены в международный уголовный розыск», – сказал агентству собеседник. Он отметил, что им заочно предъявили обвинения в участии в организованном преступном сообществе, хищении и вымогательстве.
6 октября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин в реальности не принимал участия в схеме по хищению средств. Если же он узнавал об этих случаях, то заставлял таксистов возмещать ущерб, по данным агентства.
В рамках этого разбирательства почти 30 человек находятся в следственном изоляторе. По версии следствия, члены ОПГ вымогали или похищали средства у прибывающих в аэропорт участников спецоперации. Исходя из материалов дела, в обманах также участвовали правоохранители, сотрудники линейного управления МВД в аэропорту. Большинство эпизодов связаны с завышенными ценами на такси.