Организатор ОПГ в «Шереметьево» наказывал таксистов за хищения у военнослужащих
Предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин, который проходит по уголовному делу о хищении средств у бойцов спецоперации в «Шереметьево», не участвовал в этой схеме и заставлял таксистов возмещать ущерб, если узнавал о таких случаях, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Кабочкин как работодатель таксистов собирал с них арендную плату за возможность работать в аэропорту, у него официально была транспортная компания», – рассказал агентству собеседник. Еще один фигурант дела Дмитрий Боглаев, по его словам, следил в этой компании за порядком.
17 сентября стало известно, что у Боглаева есть благодарность за помощь фронту. Он неоднократно финансировал покупку необходимых вещей, медикаментов и продуктов для участников спецоперации, по словам его адвоката Павла Чигилейчика. Боглаев также выразил желание отправиться в зону спецоперации, отмечая, что там находится его брат.
В следственном изоляторе по делу о хищении средств у военнослужащих находятся почти 30 человек. По версии следствия, члены ОПГ крали или вымогали деньги у прибывающих в аэропорт участников спецоперации. Они также могли использовать мошеннические схемы. В преступное сообщество, согласно материалам дела, входили правоохранители, в том числе сотрудники линейного управления МВД в аэропорту. Большинство эпизодов связаны с завышенными ценами на такси.