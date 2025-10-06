Организатор ОПГ в «Шереметьево» наказывал таксистов за хищения у военнослужащих

В следственном изоляторе по делу о хищении средств у военнослужащих находятся почти 30 человек. По версии следствия, члены ОПГ крали или вымогали деньги у прибывающих в аэропорт участников спецоперации. Они также могли использовать мошеннические схемы. В преступное сообщество, согласно материалам дела, входили правоохранители, в том числе сотрудники линейного управления МВД в аэропорту. Большинство эпизодов связаны с завышенными ценами на такси.