Фигурант дела о хищениях у бойцов спецоперации в «Шереметьево» помогал фронту

Ведомости

Один из фигурантов уголовного дела о хищении денег у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево» Дмитрий Боглаев имеет благодарность за помощь фронту. Об этом его адвокат Павел Чигилейчик сообщил «РИА Новости».

По его словам, Боглаев неоднократно помогал в приобретении необходимых вещей, медикаментов и продуктов для участников спецоперации. Чигилейчик сообщал, что Боглаев изъявил желание отправиться в зону спецоперации и отмечал, что там находится его брат. По словам представителя защиты, фигурант также заявлял следствию, что сам нашел виновных и вернул около 700 000 руб. одному из потерпевших по делу.

8 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что в деле о хищении денег у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево» появились новые потерпевшие.

По делу в СИЗО отправлены почти 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина. Следствие полагает, что фигуранты похищали деньги у прибывающих в аэропорт участников спецоперации путем краж, вымогательства и мошенничества. В преступное сообщество, согласно материалам дела, входили правоохранители, в том числе сотрудники линейного управления МВД в аэропорту. Преступники намеренно выбирали в качестве жертв бойцов спецоперации, а большинство эпизодов связаны с завышенными ценами на такси.

