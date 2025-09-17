Фигурант дела о хищениях у бойцов спецоперации в «Шереметьево» помогал фронту

По его словам, Боглаев неоднократно помогал в приобретении необходимых вещей, медикаментов и продуктов для участников спецоперации. Чигилейчик сообщал, что Боглаев изъявил желание отправиться в зону спецоперации и отмечал, что там находится его брат. По словам представителя защиты, фигурант также заявлял следствию, что сам нашел виновных и вернул около 700 000 руб. одному из потерпевших по делу.