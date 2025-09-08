В деле о хищениях у военных в «Шереметьево» появились новые потерпевшие

По данному делу арестованы почти 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина. По версии следствия, фигуранты похищали деньги у прибывающих в аэропорт участников спецоперации путем краж, вымогательства и мошенничества. В преступное сообщество, согласно материалам дела, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в аэропорту. Преступники намеренно выбирали в качестве жертв бойцов спецоперации, а большинство эпизодов связаны с завышенными ценами на такси.