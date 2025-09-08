В деле о хищениях у военных в «Шереметьево» появились новые потерпевшие
Новые потерпевшие появились в уголовном деле о хищении денег у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, среди новых потерпевших есть участники спецоперации. Большинство из них установили по транзакциям банковских счетов фигурантов, а некоторые, узнав об уголовном деле, сами решили заявить об обмане со стороны таксистов в «Шереметьево».
По данному делу арестованы почти 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина. По версии следствия, фигуранты похищали деньги у прибывающих в аэропорт участников спецоперации путем краж, вымогательства и мошенничества. В преступное сообщество, согласно материалам дела, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в аэропорту. Преступники намеренно выбирали в качестве жертв бойцов спецоперации, а большинство эпизодов связаны с завышенными ценами на такси.
В конце апреля Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела об особо крупном мошенничестве и краже денег у участников спецоперации, прибывающих в «Шереметьево». За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и кражи (ст. 158 УК РФ) грозит до 10 лет лишения свободы.