Арестованы фигуранты дела о хищении денег у бойцов спецоперации
Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и краже денег у участников спецоперации, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы. Все они арестованы на два месяца.
По версии следствия, фигуранты являлись участниками преступного сообщества. Деньги они похищали путем краж, вымогательств и мошенничеств. Другие подробности дела не приводятся.
За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и кражи (ст. 158 УК РФ) грозит до 10 лет лишения свободы.
27 апреля Басманный суд отправил в СИЗО обвиняемого по делу об убийстве генерала Ярослава Москалика. Игнату Кузину инкриминируются преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (изготовление взрывчатых веществ).
Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва автомобиля у дома № 2 по бульвару Нестерова в подмосковной Балашихе. На следующий день, 26 апреля, подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ.