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Арестованы фигуранты дела о хищении денег у бойцов спецоперации

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и краже денег у участников спецоперации, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы. Все они арестованы на два месяца.

По версии следствия, фигуранты являлись участниками преступного сообщества. Деньги они похищали путем краж, вымогательств и мошенничеств. Другие подробности дела не приводятся.

За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и кражи (ст. 158 УК РФ) грозит до 10 лет лишения свободы.

27 апреля Басманный суд отправил в СИЗО обвиняемого по делу об убийстве генерала Ярослава Москалика. Игнату Кузину инкриминируются преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (изготовление взрывчатых веществ).

Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва автомобиля у дома № 2 по бульвару Нестерова в подмосковной Балашихе. На следующий день, 26 апреля, подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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