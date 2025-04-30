Арестованы фигуранты дела о хищении денег у бойцов спецоперации

Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и краже денег у участников спецоперации, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы. Все они арестованы на два месяца.