Microsoft сообщила о постепенном восстановлении сервисов после сбоя
«С учетом масштабов нагрузки мы восстанавливали сервисы постепенно, проверяя стабильность на каждом этапе. Хотя это заняло больше времени, такой подход помог обеспечить стабильное восстановление», – сказала она.
12 и 13 ноября в работе Microsoft наблюдался масштабный сбой. Неполадки затронули корпоративную почту Outlook и Exchange Online, а также ряд продуктов Microsoft 365, включая Teams, Copilot и SharePoint. Компания связывает неполадки с нарушениями в работе серверной инфраструктуры. Первоначально Microsoft обнаружила повышенную нагрузку на отдельные серверы, из-за чего пользователи сталкивались с ошибками подключения, а затем специалисты установили, что значительная часть серверов неожиданно перестала отвечать на запросы.
13 ноября Sky News сообщил, что сбой в работе Microsoft затронул британский парламент, суды, медицинские учреждения и экстренные службы: депутаты палаты общин не могли читать электронные письма и отвечать на них через Outlook, а в королевском суде Манчестера досрочно отпустили присяжных из-за задержек в работе компьютерных систем.
В тот же день Bloomberg писало, что сбой вынудил трейдеров по всему миру использовать телефонные звонки, факсы и мессенджеры для общения с клиентами и проведения операций.