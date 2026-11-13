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Главная / Технологии /

Microsoft сообщила о постепенном восстановлении сервисов после сбоя

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Microsoft постепенно восстанавливает работу сервисов. Об этом «РИА Новости» заявила представитель компании.

«С учетом масштабов нагрузки мы восстанавливали сервисы постепенно, проверяя стабильность на каждом этапе. Хотя это заняло больше времени, такой подход помог обеспечить стабильное восстановление», – сказала она.

12 и 13 ноября в работе Microsoft наблюдался масштабный сбой. Неполадки затронули корпоративную почту Outlook и Exchange Online, а также ряд продуктов Microsoft 365, включая Teams, Copilot и SharePoint. Компания связывает неполадки с нарушениями в работе серверной инфраструктуры. Первоначально Microsoft обнаружила повышенную нагрузку на отдельные серверы, из-за чего пользователи сталкивались с ошибками подключения, а затем специалисты установили, что значительная часть серверов неожиданно перестала отвечать на запросы.

13 ноября Sky News сообщил, что сбой в работе Microsoft затронул британский парламент, суды, медицинские учреждения и экстренные службы: депутаты палаты общин не могли читать электронные письма и отвечать на них через Outlook, а в королевском суде Манчестера досрочно отпустили присяжных из-за задержек в работе компьютерных систем.

В тот же день Bloomberg писало, что сбой вынудил трейдеров по всему миру использовать телефонные звонки, факсы и мессенджеры для общения с клиентами и проведения операций.

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