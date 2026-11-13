Умерла балетмейстер-репетитор Мариинского театра Нина Ухова
На 96-м году жизни скончалась балетмейстер-репетитор Мариинского театра, заслуженная артистка РСФСР Нина Ухова. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра.
«13 ноября на 96-м году жизни не стало балетмейстера-репетитора Мариинского театра Нины Федоровны Уховой. Коллектив театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нины Федоровны, ее коллегам, друзьям и многочисленным воспитанникам», – сообщили в театре.
В пресс-службе отметили, что Ухова воспитала не одно поколение кордебалета Мариинского театра, а каждый, кому довелось с ней поработать, вспоминает балетмейстера с теплотой и чувством благодарности.
О дате и месте прощания с Уховой театр сообщит отдельно.
В 1950 г. Нина Ухова окончила Ленинградское хореографическое училище. После выпуска она была принята в труппу Кировского (Мариинского) театра. До 1972 г. Ухова выступала в балетах «Спящая красавица» (фея Сапфиров, фея Резвости), «Дон Кихот» (Цветочница), «Жизель» (Монна, Зюльма), «Раймонда» (вариация в картине «Сон») и др. В 1977 г. стала балетмейстером-репетитором.
В 1983 г. Ухова удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, а в 2011 г. – звания заслуженного деятеля искусств России.