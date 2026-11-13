Умерла балетмейстер-репетитор Мариинского театра Нина Ухова

В 1950 г. Нина Ухова окончила Ленинградское хореографическое училище. После выпуска она была принята в труппу Кировского (Мариинского) театра. До 1972 г. Ухова выступала в балетах «Спящая красавица» (фея Сапфиров, фея Резвости), «Дон Кихот» (Цветочница), «Жизель» (Монна, Зюльма), «Раймонда» (вариация в картине «Сон») и др. В 1977 г. стала балетмейстером-репетитором.