Экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко приговорили к 14,5 года колонии

В апреле 2025 г. Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и денежные средства Симоненко и его семьи на общую сумму 360 млн руб. По данным надзорного ведомства, во время службы в МЧС он использовал должностное положение для незаконного обогащения, а приобретенное имущество оформлял на родственников и доверенных лиц.