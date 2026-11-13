Экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко приговорили к 14,5 года колонии
Бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко приговорили к 14,5 года колонии по делу об организации двух покушений на убийство. Его также лишили специального звания полковника внутренней службы. Об этом сообщает ТАСС.
Второго фигуранта дела, бывшего руководителя отдела надзорной деятельности по Северскому району Мелько Джемо, приговорили к 11,5 года колонии строгого режима с лишением звания подполковника внутренней службы. Его признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству.
Оба подсудимых в ходе судебного процесса вину не признали.
Симоненко обвиняли в двух эпизодах покушения на убийство человека, находившегося в беспомощном состоянии (ст. 105 УК РФ), а также в организации приготовления убийства по найму из корыстных побуждений. Его задержали 31 июля 2024 г.
Ранее дело передали из Краснодарского края в Ростов-на-Дону, чтобы исключить возможное вмешательство заинтересованных лиц в судебный процесс.
В апреле 2025 г. Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и денежные средства Симоненко и его семьи на общую сумму 360 млн руб. По данным надзорного ведомства, во время службы в МЧС он использовал должностное положение для незаконного обогащения, а приобретенное имущество оформлял на родственников и доверенных лиц.