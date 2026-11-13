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«Синергия» рассказала, с чем связано дело задержанного проректора

Сергей Пахомов

В отношении университета «Синергия» не выдвигалось обвинений и не возбуждалось уголовных дел после задержания проректора вуза Михаила Ерофеева. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

«Уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении университета или его сотрудников. Обвинения никому из сотрудников не предъявлены», – сообщил вуз.

«Синергия» пояснила, что следствие проверяет обстоятельства выполнения двух госконтрактов с Росмолодежью, заключенных в 2023 и 2024 гг. По утверждению университета, оба договора были заключены по итогам конкурсных процедур и полностью исполнены.

13 ноября следователи допросили проректора по региональному развитию университета «Синергия» Ерофеева в рамках уголовного дела о хищении почти 20 млн руб. при выполнении госконтракта. Ерофеева задержали и допросили в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В университете прошли масштабные обыски и выемка документации.  «Синергия» сообщала, что оказывает помощь следствию  и работает в штатном режиме.

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