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Главная / Бизнес /

Продажи «Домодедово» и ЮГК стали крупнейшими сделками Росимущества

Сергей Пахомов

Наиболее крупными сделками Росимущества стали продажи «Домодедово» и группы компаний Raven Russia, а также ПАО «Южуралзолото» (ЮКГ). Об этом глава ведомста Вадим Яковенко доложил президенту России Владимиру Путину.

Яковенко дополнил, что источниками доходов ведомства также выступают сдача в аренду федеральной недвижимости и земельных участков, продажа древесины и другой продукции.

«Мы продолжаем работу по наполнению реестра федерального имущества. Уже свыше 4,2 млн объектов внесены в этот реестр», – заявил Яковенко.

Он отметил, что Росимущество старается вовлекать большую часть таких объектов в хозяйственный оборот и находить для них собственников, чтобы имущество не простаивало. По его словам, это особенно касается объектов казны.

Яковенко привел в пример передачу имущества ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для организации почтовой связи. Глава ведомства уточнил, что Росимущество безвозмездно передало около 93 000 единиц объектов, включая транспортные средства и оборудование.

21 июля стало известно, что «Шереметьево» станет партнером аэропорта «Внуково», который приобретает 25,01% долей ООО «Перспектива» для совместного управления авиагаванью «Домодедово».

19 июня «БТС-Мост холдинг» Руслана Байсарова стал победителем аукциона по продаже принадлежащих государству 67,2% акций «Южуралзолота» и аффилированных предприятий. Стоимость покупки активов по итогам торгов составила 93,2 млрд руб.

1 июля сообщалось, что АО «Управляющая компания «Белая скала» стало победителем торгов по продаже бывших активов складского девелопера Raven Russia. При стартовой стоимости лота в 92,5 млрд руб. и цене отсечения в 46,2 млрд руб. данная организация согласилась заплатить за лот 47,2 млрд руб.

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