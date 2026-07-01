У одного из крупнейших владельцев складов в России вновь меняется собственник

У одного из крупнейших владельцев складов в России вновь меняется собственникПСБ с пятой попытки нашел покупателя на активы Raven Russia
АО «Управляющая компания «Белая скала» стало победителем торгов по продаже бывших активов складского девелопера Raven Russia. Это следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. При стартовой стоимости лота в 92,5 млрд руб. и цене отсечения в 46,2 млрд руб. данная организация согласилась заплатить за лот 47,2 млрд руб. В аукционе также принимало участие АО «Дунай», но оно предложило лишь 46,2 млрд руб.
Raven Russia – один из крупнейших девелоперов складской недвижимости в России. Портфель компании составляет около 2 млн кв. м. Среди ее проектов – логистические парки «Истра» (206 000 кв. м) на Новорижском шоссе, «Ногинск» (335 600 кв. м), «Пушкино» (213 600 кв. м), «Ростов-на-Дону» (228 800 кв. м) и пр.
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