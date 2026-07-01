У одного из крупнейших владельцев складов в России вновь меняется собственник

АО «Управляющая компания «Белая скала» стало победителем торгов по продаже бывших активов складского девелопера Raven Russia. Это следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. При стартовой стоимости лота в 92,5 млрд руб. и цене отсечения в 46,2 млрд руб. данная организация согласилась заплатить за лот 47,2 млрд руб. В аукционе также принимало участие АО «Дунай», но оно предложило лишь 46,2 млрд руб.