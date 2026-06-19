«БТС-мост холдинг» Байсарова стала победителем аукциона на ЮГК

«БТС-мост холдинг» Байсарова стала победителем аукциона на ЮГКЦена активов составила 93,2 млрд рублей
Компания «БТС-мост холдинг» Руслана Байсарова стала победителем аукциона по продаже принадлежащих государству 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и аффилированных с ней предприятий. Это следует из протокола по итогам аукциона. Стоимость покупки активов по итогам торгов составила 93,2 млрд руб.
Аукцион на площадке «Росэлторга» проходил по голландской системе, которая предполагает понижение цены лота в ходе торгов. Для признания аукциона состоявшимся было необходимо участие двух или более покупателей, подавших заявку, необходимые документы и внесших задаток в размере 20% от начальной цены лота.
По словам источников «Ведомостей», цена на аукционе практически дошла до уровня отсечения, который был установлен на отметке 81 млрд руб. Затем начались торги на повышение, уточнили собеседники.
Принадлежащий государству пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляла 162 млрд руб. В частности, 100% управляющей компании ЮГК оценены в 9,1 млрд руб., 100% компании «Хоум» – в 10,4 млрд руб. Также на торги были выставлены доли в компаниях «Бизнес-актив» (100%), «Уралтранскомплект» (100%), «Погрузочно-транспортное управление» (100%), «Арбат-сити» (80%), «Экомодуль» (67%), «Сады Предгорья» (67%) и Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод.
Советский районный суд Челябинска 11 июля 2025 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил эти активы в собственность государства.
Согласно условиям аукциона, снижение цены в ходе торгов могло составить до 50% от начальной цены продажи, то есть до 81 млрд руб. Шаг аукциона на понижение цены был установлен в размере 2% от начальной цены (3,2 млрд руб.), на повышение – 0,5% от начальной цены продажи (810,1 млн руб.), при условии что несколько участников подтвердят цену на соответствующем шаге понижения.
Активы были проданы на торгах только с четвертой попытки.
Первый аукцион по продаже ЮГК и аффилированных с ней предприятий был объявлен в начале мая этого года. Заявки принимались до 15 мая 2026 г. на площадке «Росэлторга». Определить победителя торгов Росимущество планировало 18 мая, но ни одной заявки на участие в торгах не поступило.
Росимущество объявило второй аукцион, на этот раз по голландской системе. Сбор заявок на участие в аукционе проводился на площадке «Росэлторга» с 19 по 25 мая. Аукцион был признан несостоявшимся, так как на участие в нем была подана только одна обеспеченная заявка, тогда как аукционная документация требовала наличия не менее двух заявок с внесенными задатками, пояснило ведомство. Второй участник – компания «Русские угли» – не внесла задаток, а также представила неполный комплект документов, уточнили в Росимуществе. Название первого участника ведомство не раскрывало, в аукционных материалах на площадке «Росэлторг» и в ГИС «Торги» сведений о нем нет.
Третий аукцион был назначен на 10 июня. Сбор заявок проводился с 3 по 9 июня. Его условия были аналогичны условиям первого аукциона. Он вновь не состоялся из-за отсутствия заявок.
Интерес к приобретению ЮГК проявляла компания «Атлас майнинг». Об этом ранее говорили источники «Ведомостей». Замминистра финансов Алексей Моисеев в августе 2025 г. заявлял, что покупателем госпакета ЮГК может стать «большой миноритарный акционер». Согласно информации на официальном сайте ЮГК, единственным крупным миноритарным акционером компании является ЗПИФ «Фиалка», которым управляет дочерняя структура Газпромбанка – «ААА управление капиталом». Фонду принадлежит 22% ЮГК. В свободном обращении находится 10,8% акций компании, из них 6,4% принадлежит физическим лицам, 4,4% – юридическим.
ЮГК ведет добычу на двух хабах – Уральском (Челябинская обл.) и Сибирском (Красноярский край и Хакасия), на каждый из которых приходится примерно половина от общего объема производства. Активы в Челябинской области включают действующие месторождения Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство (Наилинский и Осейский участки, месторождения Алтын-Таш и Зайцевское). В Хакасии ЮГК принадлежит Коммунаровский рудник, в Красноярском крае – месторождения россыпного золота («Прииск Дражный» и «Соврудник»). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях.
По данным самой компании, ЮГК занимает четвертое место в России по выпуску золота и второе – по ресурсам. В 2025 г. производство увеличилось на 13% к уровню предыдущего года и превысило 12 т. В 2026 г. компания ожидает роста выпуска золота на 4–17%, т. е. до 12,5–14 т. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC). По оценке компании, ресурсы достаточны для осуществления добычи в течение не менее 30 лет.
Выручка ЮГК по МСФО в 2025 г. выросла на 43% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 108,8 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 34% до 42,6 млрд руб. Чистая прибыль составила 16 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с показателем 2024 г.
Акции ЮГК на Московской бирже 18 июня торговались примерно по 0,76 руб. за бумагу, что на 1% выше цены закрытия предыдущей торговой сессии. Капитализация компании составляла 169,1 млрд руб., свидетельствуют данные торгов.