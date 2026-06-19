«БТС-мост холдинг» Байсарова стала победителем аукциона на ЮГК

Росимущество объявило второй аукцион, на этот раз по голландской системе. Сбор заявок на участие в аукционе проводился на площадке «Росэлторга» с 19 по 25 мая. Аукцион был признан несостоявшимся, так как на участие в нем была подана только одна обеспеченная заявка, тогда как аукционная документация требовала наличия не менее двух заявок с внесенными задатками, пояснило ведомство. Второй участник – компания «Русские угли» – не внесла задаток, а также представила неполный комплект документов, уточнили в Росимуществе. Название первого участника ведомство не раскрывало, в аукционных материалах на площадке «Росэлторг» и в ГИС «Торги» сведений о нем нет.