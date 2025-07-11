Суд обратил «Южуралзолото» в государственную собственность

Суд обратил «Южуралзолото» в государственную собственностьИск Генпрокуратуры об изъятии активов основного владельца компаний ЮГК Струкова удовлетворен в полном объеме
Советский районный суд Челябинска в полном объеме удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с основным владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым, сообщили «Ведомостям» участники процесса. В числе конфискованного у ответчиков оказались все принадлежащие Струкову акции в ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК». Решение подлежит немедленному исполнению.
Судебный процесс проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Рассмотрение искового заявления по существу у судьи Константина Калашникова заняло два рабочих дня. Кроме самого Струкова, ответчиками по иску были заявлены еще семь физлиц: Александра Струкова (дочь), Евгения Кузнецова (дочь), Наталия Зарубина, Сергей Евтеев, Наталья Субботина, Андрей Верзилин и Екатерина Абрамова.
Представляющий интересы ЮГК адвокат Verba Legal Дмитрий Мальбин заявил «Ведомостям», что решение об обжаловании примут позднее, когда получат текст решения. Он добавил, что ПАО «ЮГК» ведет свою деятельность в полном соответствии с законом. «Компания никогда не получала каких-либо выгод от того, что Константин Струков являлся депутатом законодательного собрания Челябинской области», – сказал представитель.
Как писали «Ведомости» со ссылкой на знакомого с содержанием иска источника, претензии к активам Струкова возникли из-за того, что он, будучи депутатом, определяющим условия поведения в области природопользования, продолжал через номинальных владельцев управлять предприятием. После проверки его деятельности в генпрокуратуре пришли к выводу, что в силу совмещения статусов Струков имел возможность вводить такое нормативное регулирование, которое было выгодно бизнес-интересам подконтрольных ему коммерческих организаций, а не общественным нуждам. В результате, по словам собеседника, Струков фактически монополизировал стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах.
Согласно исковым требованиям надзорного ведомства, которые удовлетворил суд, в пользу государства также были переданы 100% долей ООО «Бизнес-актив», принадлежащих Кузнецовой, 100% в уставном капитале ООО «Хоум» и ООО «Уралвент», принадлежащих Зарубиной. Кроме того, изъяты в госсобственность 80% в уставном капитале ООО «Арбат-сити», по 67% в уставных капиталах ООО Агрокомплекс «Экомодуль», ООО «Сады Предгорья», а также по 1% в уставных капиталах ООО «Погрузочно-транспортное управление» и ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод». Таким образом, суд согласился с позицией прокуроров, что реальным владельцем этих обществ является именно Струков.
Струков с 2000 г. является депутатом законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 г. состоит в должности зампреда законодательного органа. Вместе с этим он входит в состав комитета по экологии и природопользованию, к деятельности которого относятся вопросы охраны окружающей среды, в связи с чем обладает информацией о важнейших промышленных и инфраструктурных объектах. По словам источника, Струков установил контроль над «Южуралзолотом» в 1997 г., когда был назначен директором данной компании при губернаторе Челябинской области Петре Сумине (занимал пост с 1997 по 2010 г.). Это общество было создано на базе государственного предприятия «Южуралзолото», утверждается в иске. Но в 2000 г., говорит собеседник, новый статус депутата позволял Струкову «выдавать свои противоправные действия по отношению к «Южуралзолото» как общественно полезные и необходимые». Этот же статус, продолжает источник, предоставлял Струкову иммунитет, обеспечивающий освобождение от контрольно-надзорных проверок и ответственности.
Вырученные средства от деятельности предприятий, указывалось прокурором в иске, Струков регулярно выводил в значительных объемах за границу (Черногория, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Латвия, Эстония, Турция), где он и его родственники приобретают недвижимость, автомобили, яхты и иные предметы роскоши. При этом, упрекнули в надзорном ведомстве, доходы его организаций не идут на повышение заработной платы их сотрудников и на поддержание безопасной работоспособности оборудования, что влечет наступление чрезвычайных ситуаций. Например, указывает прокуратура, в 2015 г. на Коркинском разрезе, находящемся в разработке у группы компаний «ЮГК», случилась техногенная катастрофа. В 2024 г. в результате несанкционированной эксплуатации дамбы на Светлинском месторождении произошел прорыв и 33 га земли подверглись заражению, а причиненный природе ущерб оценивается в более чем 3 млрд руб.
Что из себя представляет бизнес ЮГК
ЮГК ведет добычу на двух хабах – Уральском (Челябинская область) и Сибирском (Красноярский край и Хакасия), на каждый из которых приходится примерно половина от общего объема производства. Активы в Челябинской области включают действующие месторождения Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство (Наилинский и Осейский участки, месторождения Алтын-Таш и Зайцевское). В Хакасии ЮГК принадлежит «Коммунаровский рудник», в Красноярском крае – месторождения россыпного золота («Прииск Дражный», «Соврудник»). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях.
Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC). По оценке компании, ресурсы достаточны для добычи в течение не менее 30 лет.
В 2024 г. производство золота ЮГК снизилось на 17% к уровню 2023 г. до 10,6 т. Компания поняла, что сокращение производства обусловлено временным запретом Ростехнадзора на проведение с августа горных работ на четырех карьерах Уральского хаба. По прогнозу ЮГК, в 2025 г. компания произведет 12-14,4 т золота, то есть увеличит выпуск на 13-36%. Выручка «Южуралзолота» в 2024 г. на фоне роста цен на золото увеличилась на 12% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 75,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11% до 34,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб., увеличившись в 12 раз по сравнению с показателем 2023 г.
Впрочем, решение об обращении в доход государства частных золотодобывающих компаний поддержали не все. На выступлении в Госдуме 9 июля министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимости в передаче в государственную собственность этих компаний нет, но за их деятельностью, по его мнению, контроль надо усилить. Министр напомнил, что для обеспечения полноты выполнения налоговых и социальных обязательств и повышения прозрачности работы компаний была введена электронная система отслеживания операций золотодобытчиков. Сейчас, по словам Силуанова, государство дополнительно усиливает контроль за добычей и экспортными операциями.
С 4 июля, когда суд принял решение о наложении обеспечительного ареста на активы Струкова, торги акциями ЮГК были приостановлены на основании предписания Банка России. В настоящее время в России нет значимых государственных золотодобывающих компаний, хотя производство этого драгметалла ведут госкорпорация «Росатом» и алмазодобывающая компания «Алроса».
С 2022 г. статистика по добыче золота в России не публикуется. В 2021 г., по последним доступным данным Союза золотопромышленников, она снизилась на 0,2% к показателю предыдущего года и составила 330,9 т. Общий выпуск золота с учетом производства из вторичного сырья составил 363,5 т (+0,1%). Минфин приводит несколько иные данные: в 2021 г. в России было произведено 313,8 т золота (+1,7% к 2020 г.), а с учетом вторичной переработки – 346,4 т (+1,8%). По данным Росстата, в 2024 г. производство золота выросло на 5,3% (абсолютные данные ведомство не приводит).
Ситуация вокруг компании не окажет существенного влияния на рынок золотодобычи, считает аналитик «Финама» Алексей Калачев. Обращенные в пользу государства активы, вероятно, ненадолго останутся на балансе Росимущества. В дальнейшем их могут передать одной из госкорпораций – например, «Росатому» или «Ростеху», либо продать профильным игрокам рынка, например, «Алросе» или «Полюсу», считает эксперт.
Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в беседе с «Ведомостями» отмечал, что усиление контроля государства будет происходить в отношении соблюдения производственной безопасности и природоохранного законодательства. По его мнению, для этого соответствующие регуляторы – Ростехнадзор и Росприроднадзор – должны будут просто полностью выполнять свою работу, «не закрывая глаза на отдельные нарушения». Речь идет прежде всего о проверках предприятий, добывающих россыпное золото, говорил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, государство может расширить полномочия надзорных органов, применение электронных систем мониторинга и увеличить число проверок. Также правительство может сделать более жесткими условия получения лицензий на добычу и аффинаж золота, уточнял эксперт. В части экспорта Минфин совместно с правоохранительными органами усиливает контроль за вывозом золота физическими лицами с учетом роста подозрительных операций и попыток нелегального вывоза золотых слитков из России, обращал внимание Потавин.