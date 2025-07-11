Суд обратил «Южуралзолото» в государственную собственность

«Южуралзолото», по данным самой компании, занимает 4-е место по производству золота в России и 2-е – по ресурсам. По данным Союза золотопромышленников, в 2021 г. (последние доступные данные) компания занимала 6-е место по добыче – 13 т (-0,2% к 2020 г.) после «Полюса», Polymetal, Kinross Gold (в июне 2022 г. российские активы этой канадской компании выкупила Highland Gold), Petropavlovsk (в сентябре 2022 г. ее активы куплены УГМК, управляются компанией «Атлас майнинг») и Nordgold.

ЮГК ведет добычу на двух хабах – Уральском (Челябинская область) и Сибирском (Красноярский край и Хакасия), на каждый из которых приходится примерно половина от общего объема производства. Активы в Челябинской области включают действующие месторождения Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство (Наилинский и Осейский участки, месторождения Алтын-Таш и Зайцевское). В Хакасии ЮГК принадлежит «Коммунаровский рудник», в Красноярском крае – месторождения россыпного золота («Прииск Дражный», «Соврудник»). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях.

Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC). По оценке компании, ресурсы достаточны для добычи в течение не менее 30 лет.

В 2024 г. производство золота ЮГК снизилось на 17% к уровню 2023 г. до 10,6 т. Компания поняла, что сокращение производства обусловлено временным запретом Ростехнадзора на проведение с августа горных работ на четырех карьерах Уральского хаба. По прогнозу ЮГК, в 2025 г. компания произведет 12-14,4 т золота, то есть увеличит выпуск на 13-36%. Выручка «Южуралзолота» в 2024 г. на фоне роста цен на золото увеличилась на 12% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 75,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11% до 34,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб., увеличившись в 12 раз по сравнению с показателем 2023 г.