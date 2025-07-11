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Суд обратил «Южуралзолото» в государственную собственность

Иск Генпрокуратуры об изъятии активов основного владельца компаний ЮГК Струкова удовлетворен в полном объеме
Яна Суринская
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Советский районный суд Челябинска в полном объеме удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с основным владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым, сообщили «Ведомостям» участники процесса. В числе конфискованного у ответчиков оказались все принадлежащие Струкову акции в ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК». Решение подлежит немедленному исполнению.

Судебный процесс проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Рассмотрение искового заявления по существу у судьи Константина Калашникова заняло два рабочих дня. Кроме самого Струкова, ответчиками по иску были заявлены еще семь физлиц: Александра Струкова (дочь), Евгения Кузнецова (дочь), Наталия Зарубина, Сергей Евтеев, Наталья Субботина, Андрей Верзилин и Екатерина Абрамова.

Представляющий интересы ЮГК адвокат Verba Legal Дмитрий Мальбин заявил «Ведомостям», что решение об обжаловании примут позднее, когда получат текст решения. Он добавил, что ПАО «ЮГК» ведет свою деятельность в полном соответствии с законом. «Компания никогда не получала каких-либо выгод от того, что Константин Струков являлся депутатом законодательного собрания Челябинской области», – сказал представитель.

Как писали «Ведомости» со ссылкой на знакомого с содержанием иска источника, претензии к активам Струкова возникли из-за того, что он, будучи депутатом, определяющим условия поведения в области природопользования, продолжал через номинальных владельцев управлять предприятием. После проверки его деятельности в генпрокуратуре пришли к выводу, что в силу совмещения статусов Струков имел возможность вводить такое нормативное регулирование, которое было выгодно бизнес-интересам подконтрольных ему коммерческих организаций, а не общественным нуждам. В результате, по словам собеседника, Струков фактически монополизировал стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах.

Согласно исковым требованиям надзорного ведомства, которые удовлетворил суд, в пользу государства также были переданы 100% долей ООО «Бизнес-актив», принадлежащих Кузнецовой, 100% в уставном капитале ООО «Хоум» и ООО «Уралвент», принадлежащих Зарубиной. Кроме того, изъяты в госсобственность 80% в уставном капитале ООО «Арбат-сити», по 67% в уставных капиталах ООО Агрокомплекс «Экомодуль», ООО «Сады Предгорья», а также по 1% в уставных капиталах ООО «Погрузочно-транспортное управление» и ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод». Таким образом, суд согласился с позицией прокуроров, что реальным владельцем этих обществ является именно Струков.

Струков с 2000 г. является депутатом законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 г. состоит в должности зампреда законодательного органа. Вместе с этим он входит в состав комитета по экологии и природопользованию, к деятельности которого относятся вопросы охраны окружающей среды, в связи с чем обладает информацией о важнейших промышленных и инфраструктурных объектах. По словам источника, Струков установил контроль над «Южуралзолотом» в 1997 г., когда был назначен директором данной компании при губернаторе Челябинской области Петре Сумине (занимал пост с 1997 по 2010 г.). Это общество было создано на базе государственного предприятия «Южуралзолото», утверждается в иске. Но в 2000 г., говорит собеседник, новый статус депутата позволял Струкову «выдавать свои противоправные действия по отношению к «Южуралзолото» как общественно полезные и необходимые». Этот же статус, продолжает источник, предоставлял Струкову иммунитет, обеспечивающий освобождение от контрольно-надзорных проверок и ответственности.

Вырученные средства от деятельности предприятий, указывалось прокурором в иске, Струков регулярно выводил в значительных объемах за границу (Черногория, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Латвия, Эстония, Турция), где он и его родственники приобретают недвижимость, автомобили, яхты и иные предметы роскоши. При этом, упрекнули в надзорном ведомстве, доходы его организаций не идут на повышение заработной платы их сотрудников и на поддержание безопасной работоспособности оборудования, что влечет наступление чрезвычайных ситуаций. Например, указывает прокуратура, в 2015 г. на Коркинском разрезе, находящемся в разработке у группы компаний «ЮГК», случилась техногенная катастрофа. В 2024 г. в результате несанкционированной эксплуатации дамбы на Светлинском месторождении произошел прорыв и 33 га земли подверглись заражению, а причиненный природе ущерб оценивается в более чем 3 млрд руб.

Что из себя представляет бизнес ЮГК

«Южуралзолото», по данным самой компании, занимает 4-е место по производству золота в России и 2-е – по ресурсам. По данным Союза золотопромышленников, в 2021 г. (последние доступные данные) компания занимала 6-е место по добыче – 13 т (-0,2% к 2020 г.) после «Полюса», Polymetal, Kinross Gold (в июне 2022 г. российские активы этой канадской компании выкупила Highland Gold), Petropavlovsk (в сентябре 2022 г. ее активы куплены УГМК, управляются компанией «Атлас майнинг») и Nordgold.

ЮГК ведет добычу на двух хабах – Уральском (Челябинская область) и Сибирском (Красноярский край и Хакасия), на каждый из которых приходится примерно половина от общего объема производства. Активы в Челябинской области включают действующие месторождения Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство (Наилинский и Осейский участки, месторождения Алтын-Таш и Зайцевское). В Хакасии ЮГК принадлежит «Коммунаровский рудник», в Красноярском крае – месторождения россыпного золота («Прииск Дражный», «Соврудник»). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях.

Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC). По оценке компании, ресурсы достаточны для добычи в течение не менее 30 лет. 

В 2024 г. производство золота ЮГК снизилось на 17% к уровню 2023 г. до 10,6 т. Компания поняла, что сокращение производства обусловлено временным запретом Ростехнадзора на проведение с августа горных работ на четырех карьерах Уральского хаба. По прогнозу ЮГК, в 2025 г. компания произведет 12-14,4 т золота, то есть увеличит выпуск на 13-36%. Выручка «Южуралзолота» в 2024 г. на фоне роста цен на золото увеличилась на 12% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 75,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11% до 34,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб., увеличившись в 12 раз по сравнению с показателем 2023 г.

Впрочем, решение об обращении в доход государства частных золотодобывающих компаний поддержали не все. На выступлении в Госдуме 9 июля министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимости в передаче в государственную собственность этих компаний нет, но за их деятельностью, по его мнению, контроль надо усилить. Министр напомнил, что для обеспечения полноты выполнения налоговых и социальных обязательств и повышения прозрачности работы компаний была введена электронная система отслеживания операций золотодобытчиков. Сейчас, по словам Силуанова, государство дополнительно усиливает контроль за добычей и экспортными операциями.

С 4 июля, когда суд принял решение о наложении обеспечительного ареста на активы Струкова, торги акциями ЮГК были приостановлены на основании предписания Банка России. В настоящее время в России нет значимых государственных золотодобывающих компаний, хотя производство этого драгметалла ведут госкорпорация «Росатом» и алмазодобывающая компания «Алроса».

С 2022 г. статистика по добыче золота в России не публикуется. В 2021 г., по последним доступным данным Союза золотопромышленников, она снизилась на 0,2% к показателю предыдущего года и составила 330,9 т. Общий выпуск золота с учетом производства из вторичного сырья составил 363,5 т (+0,1%). Минфин приводит несколько иные данные: в 2021 г. в России было произведено 313,8 т золота (+1,7% к 2020 г.), а с учетом вторичной переработки – 346,4 т (+1,8%). По данным Росстата, в 2024 г. производство золота выросло на 5,3% (абсолютные данные ведомство не приводит).

Ситуация вокруг компании не окажет существенного влияния на рынок золотодобычи, считает аналитик «Финама» Алексей Калачев. Обращенные в пользу государства активы, вероятно, ненадолго останутся на балансе Росимущества. В дальнейшем их могут передать одной из госкорпораций – например, «Росатому» или «Ростеху», либо продать профильным игрокам рынка, например, «Алросе» или «Полюсу», считает эксперт.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов в беседе с «Ведомостями» отмечал, что усиление контроля государства будет происходить в отношении соблюдения производственной безопасности и природоохранного законодательства. По его мнению, для этого соответствующие регуляторы – Ростехнадзор и Росприроднадзор – должны будут просто полностью выполнять свою работу, «не закрывая глаза на отдельные нарушения». Речь идет прежде всего о проверках предприятий, добывающих россыпное золото, говорил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, государство может расширить полномочия надзорных органов, применение электронных систем мониторинга и увеличить число проверок. Также правительство может сделать более жесткими условия получения лицензий на добычу и аффинаж золота, уточнял эксперт. В части экспорта Минфин совместно с правоохранительными органами усиливает контроль за вывозом золота физическими лицами с учетом роста подозрительных операций и попыток нелегального вывоза золотых слитков из России, обращал внимание Потавин.

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