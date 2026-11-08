CNN: глава UFC Уайт отказался от предложения Трампа стать его пресс-секретарем

16 октября стало известно об отставке Кэти Захарии, которая покинула должность пресс-секретаря Белого дома спустя пять дней после назначения. Трамп объяснял возникшие у нее трудности несправедливым отношением со стороны СМИ и допускал, что эта работа может ей не подходить. Захария сменила Кэролайн Левитт, покинувшую пост в августе. Она занимала должность с 20 января 2025 г.