CNN: глава UFC Уайт отказался от предложения Трампа стать его пресс-секретарем
Генеральный директор Ultimate Fighting Championship (UFC) Дейна Уайт отказался от предложения президента США Дональда Трампа стать пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как пишет издание, Уайт уклонился от вопроса о предложении на пресс-конференции 7 ноября, сказав лишь, что планирует вылететь в Вашингтон 9 ноября, чтобы встретиться с Трампом. Уайт на протяжении многих лет остается одним из самых заметных союзников президента США – он выступал на последних трех национальных съездах Республиканской партии.
О своем предложении Трамп написал в Truth Social. Глава Белого дома также предложил Уайту в случае согласия назначить своими помощниками бойцов смешанных единоборств (ММА) Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. По словам Трампа, такие люди необходимы ему, «чтобы защитить от левых безумцев».
31 октября американский президент допустил возможность назначения на пост пресс-секретаря Белого дома рэп-исполнительницы Ники Минаж.
16 октября стало известно об отставке Кэти Захарии, которая покинула должность пресс-секретаря Белого дома спустя пять дней после назначения. Трамп объяснял возникшие у нее трудности несправедливым отношением со стороны СМИ и допускал, что эта работа может ей не подходить. Захария сменила Кэролайн Левитт, покинувшую пост в августе. Она занимала должность с 20 января 2025 г.