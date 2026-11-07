Гусаров: РФ не тревожит формирование антироссийского консенсуса в конгрессе США
Обновленный после промежуточных выборов состав конгресса США будет ставить помехи на пути нормализации российско-американских отношений, однако Москву этот вопрос не беспокоит. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
«Предполагаем, что конгресс США и в новом составе будет подвержен деструктивному воздействию сформировавшегося там антироссийского консенсуса и, следовательно, вероятно, продолжит постановку помех на пути реализации значимых инициатив по нормализации российско-американских отношений», – сказал он.
Гусаров добавил, что подобное развитие событий Москву «не тревожит». Он отметил, что проведение такого политического курса может быть ошибкой для самих Соединенных Штатов, а Россия продолжит выполнять внешнеполитические задачи.
3 ноября спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Россия, США и Украина проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсудят прекращение конфликта, послевоенные соглашения в области безопасности и деэскалацию. Также будут обсуждаться «гуманитарные меры».
5 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результаты промежуточных выборов в США не повлияют на обеспечение интересов России в украинском вопросе.