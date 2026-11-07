Гусаров: РФ не тревожит формирование антироссийского консенсуса в конгрессе США

«Предполагаем, что конгресс США и в новом составе будет подвержен деструктивному воздействию сформировавшегося там антироссийского консенсуса и, следовательно, вероятно, продолжит постановку помех на пути реализации значимых инициатив по нормализации российско-американских отношений», – сказал он.