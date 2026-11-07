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Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли золото на третьем этапе Гран-при в Китае

Анна Суслова

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые за пять лет завоевали золото среди пар на третьем этапе международной серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщило «РИА Новости». Соревнования проходят в городе Шэньчжэнь в Китае.

В сумме российские спортсмены набрали 209,84 баллов (произвольный прокат – 135,15, короткая программа – 74,69). Второе место заняли фигуристы из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, суммарно набравшие 198,27 балла (короткая программа – 67,06, произвольная программа – 131,21). На третьем месте оказались представители Японии Юна Нагаока и Сумитада Моригути. В сумме они набрали 181,50 балла (короткая – 63,06, произвольная – 118,44).

3 октября Мишина и Галлямов заняли второе место на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми. Они набрали 206,31 балла по итогам короткой и произвольной программ. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков набрали 196,63 балла и заняли третье место. Еще одна российская пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев стала четвертой с 185,06 балла.

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