Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли золото на третьем этапе Гран-при в Китае

3 октября Мишина и Галлямов заняли второе место на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми. Они набрали 206,31 балла по итогам короткой и произвольной программ. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков набрали 196,63 балла и заняли третье место. Еще одна российская пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев стала четвертой с 185,06 балла.