Российские фигуристы заняли второе и третье места на турнире в Батуми

Для Чикмаревой и Янченкова это вторая медаль на турнирах серии «Челленджер» в текущем сезоне: в сентябре они заняли второе место на Kinoshita Group Cup в Токио. В сезоне 2026/27 взрослые российские фигуристы вернулись к регулярным международным стартам в нейтральном статусе на соревнованиях серии ISU Challenger.