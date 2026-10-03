Российские фигуристы заняли второе и третье места на турнире в Батуми
Российские спортивные пары заняли второе, третье и четвертое места на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми, набрав по итогам короткой и произвольной программ 206,31 балла.
Победу одержали представляющие Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава с результатом 215,83 балла. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков набрали 196,63 балла и заняли третье место. Еще одна российская пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев стала четвертой с 185,06 балла.
Для Чикмаревой и Янченкова это вторая медаль на турнирах серии «Челленджер» в текущем сезоне: в сентябре они заняли второе место на Kinoshita Group Cup в Токио. В сезоне 2026/27 взрослые российские фигуристы вернулись к регулярным международным стартам в нейтральном статусе на соревнованиях серии ISU Challenger.
В марте Мишина и Галлямов заняли второе место в Финале Гран-при России, набрав 220,10 балла. Чикмарева и Янченков на том же турнире стали третьими с результатом 216,49 балла.